205 novos guarda-vidas vão reforçar segurança de banhistas na Grande Vitória

Com o verão chegando, as prefeituras da região metropolitana de Vitória já se preparam para reforçar a segurança dos banhistas em suas praias. Vila Velha, Serra e Guarapari, juntas, estão com processo seletivo aberto para a contratação de 205 guarda-vidas durante a alta temporada.

Your browser does not support the audio element. 205 novos guardas-vidas vão reforçar seguranças de banhistas na Grande Vitória

Em Vila Velha, as inscrições começaram nesta terça-feira (13) e vão até a próxima sexta-feira (16). Ao todo são 75 vagas destinadas para guarda-vidas e três para o trabalho como supervisor de equipes. O salário para o cargo de guarda-vidas é de R$ 1.171,80 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Já para o de supervisor, o provimento é no valor de R$ 1.296,00 pela mesma carga horária. Dez por cento dessas vagas serão destinadas para candidatos deficientes físicos. A ficha para se candidatar está disponível no site da Prefeitura de Vila Velha

O processo seletivo simplificado é para substituição, segundo o prefeito Rodney Miranda (DEM). "É o número que entendemos ser suficiente para atender nossa demanda, inclusive no verão. Com a maioria dos contratos vencendo agora, nós vamos substituir ou até prorrogar, se conseguirem passar no processo seletivo, para que a gente tenha durante quatro meses guarda-vidas para atender nossa população. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro", explicou à Rádio CBN Vitória.

Segurança nas areias

Os guarda-vidas vão ganhar novos módulos fixados na orla de Vila Velha. Além de possuírem um quadriciclo para poderem fazer os atendimentos. Outros três quadriciclos ficam a disposição de guardas municipais que também possuem treinamento para salvamento, e que podem reforçar a segurança das praias durante o verão.

Já o município de Serra contará com um reforço de 80 profissionais. O processo seletivo está em andamento. Na última sexta-feira (09), 259 candidatos concluíram a segunda etapa do concurso, com o Teste de Aptidão Física (TAF). Os classificados no teste participarão da terceira e última etapa do processo, composta pelo pelo Curso de Formação Profissional, com caráter eliminatório e classificatório. A previsão é o que resultado do TAF, com a convocação para a última etapa, seja divulgado na segunda quinzena de outubro. O curso será realizado entre os dias 16 e 27 de novembro, na praia de Carapebus.

Guarapari