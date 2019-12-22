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É falsa montagem que diz que Casagrande concedeu abono aos servidores do ES

As imagens, que circulam nas redes sociais, não correspondem a nenhuma publicação realizada por A Gazeta. A informação correta é de que não há abono para servidores neste ano

Publicado em 22 de Dezembro de 2019 às 15:11

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

22 dez 2019 às 15:11
Montagem falsa mostrava possível abono Crédito: A Gazeta
Uma montagem que atribui ao colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta, a informação de que o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou pagamento de abono para servidores é falsa. As imagens, que circulam nas redes sociais neste domingo (22), não correspondem a nenhuma publicação realizada por A Gazeta ou mesmo pelo colunista Leonel Ximenes.
É falsa montagem que diz que Casagrande concedeu abono aos servidores do ES
A informação correta, amplamente divulgada por A Gazeta, no dia 1º de novembro, é que o Governo do Estado não vai conceder abono para os servidores em 2019. Conforme publicado, os servidores receberam reajuste salarial de 3,5 % e, na ocasião, o governador disse que, quando encaminhou o projeto de lei do reajuste para a Assembleia, decidiu que não haveria a bonificação.
Acionado pela reportagem para comentar sobre as montagens falsas, o Governo do Estado preferiu não se manifestar e frisou que não há concessão de abono para servidores.

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