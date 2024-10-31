Vídeo mostra motorista atingindo moto e fugindo do local em Cachoeiro

Um motociclista foi atingido na traseira por um carro enquanto passava pela Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Parque das Laranjeiras, em Cachoeiro de Itapemirim , na manhã da última quarta-feira (30). Uma câmera de segurança flagrou o acidente e as imagens mostram o motorista do automóvel envolvido na batida deixando o local sem prestar socorro à vítima.

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, o motociclista contou que seguia pela faixa da direita e em velocidade compatível com a via, quando foi surpreendido pelo motorista, que trafegava pela faixa da esquerda. A vítima disse que, sem sinalizar, o condutor do veículo seguiu para a faixa da direita e bateu na traseira da moto. Com o impacto, ele sofreu uma queda.

O motorista fugiu sem prestar socorro ao motociclista, que recebeu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa, com escoriações leves nos braços, na perna e pé. Segundo a família, ele se recupera em casa.