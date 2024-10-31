Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito

Vídeo mostra motorista atingindo moto e fugindo do local em Cachoeiro

Acidente aconteceu na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Parque das Laranjeiras, na manhã de quarta-feira (30); câmera de segurança flagrou a colisão
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 out 2024 às 13:59

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 13:59

Um motociclista foi atingido na traseira por um carro enquanto passava pela Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Parque das Laranjeiras, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã da última quarta-feira (30). Uma câmera de segurança flagrou o acidente e as imagens mostram o motorista do automóvel envolvido na batida deixando o local sem prestar socorro à vítima.
Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, o motociclista contou que seguia pela faixa da direita e em velocidade compatível com a via, quando foi surpreendido pelo motorista, que trafegava pela faixa da esquerda. A vítima disse que, sem sinalizar, o condutor do veículo seguiu para a faixa da direita e bateu na traseira da moto. Com o impacto, ele sofreu uma queda.
O motorista fugiu sem prestar socorro ao motociclista, que recebeu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa, com escoriações leves nos braços, na perna e pé. Segundo a família, ele se recupera em casa.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que nos acidentes em que não há morte e nenhum detido em flagrante, mas ocorre lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em iniciar uma ação penal. A orientação é de que a vítima represente contra o autor, utilizando o boletim do acidente, registrado pela PM, como uma das provas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cachoeiro de Itapemirim Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados