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Etapa final das obras

Viaduto de Carapina: Rodovia das Paneleiras tem mais estreitamento de pista

Interdição parcial ocorre somente no sentido Serra; segundo a Semobi, ações são necessárias para a inauguração da obra prevista para o dia 22

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 17:40

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

13 jul 2023 às 17:40
Obras do Complexo Viário de Carapina
Obras do Complexo Viário de Carapina Crédito: Fernando Madeira
Quem passou pela Rodovia das Paneleiras no sentido Serra nesta quinta-feira (13) foi surpreendido com mais um estreitamento de pista e trânsito ainda mais lento. A rodovia possui três pistas na direção norte, mas, durante as obras do viaduto de Carapina, o trecho ficou com apenas duas. E nesta tarde, motoristas tiveram acesso a apenas uma delas, gerando afunilamento e congestionamento mesmo fora do horário de pico. 
POR QUÊ?
De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), as intervenções são necessárias devido à aceleração para finalização da obra, prevista agora para ser inaugurada no próximo dia 22. A pasta alegou que esse novo estreitamento é realizado neste mês de julho por ser época de férias escolares (o que reduz o trânsito na região) e fora do horário de pico. 
Apesar disso, por volta das 14 horas um grande congestionamento se formou. Relatos de motoristas são de que demoraram até meia hora para atravessarem apenas a Rodovia das Paneleiras. E a situação deve se repetir. "Os estreitamentos são pontuais e vão acontecer de acordo com a demanda da equipe responsável pelas obras", explicou a Semobi.
Viaduto de Carapina: Rodovia das Paneleiras tem mais estreitamento de pista
Trânsito na Rodovia das Paneleiras
Trânsito mais lento na Rodovia das Paneleiras, sentido Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Mais mudanças

A partir da próxima terça-feira (18), o retorno para Vitória, localizado em frente ao supermercado São José, deixará de existir. Os motoristas que necessitam fazer o retorno devem seguir na via marginal da BR 101 e utilizar o retorno próximo ao banco Bradesco, no cruzamento com a Avenida Carioca. Outra opção é acessar o viaduto de Carapina, seguir pela Rodovia do Contorno e fazer o retorno próximo ao Pavilhão de Carapina, no bairro André Carloni.
"Na próxima semana, em virtude das intervenções no canteiro central, poderão ocorrer interdições parciais na rodovia e nos acessos", finalizou a Semobi.

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