Uma van escolar que transportava crianças tombou ao subir a ladeira do bairro Castelo Branco, em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (26). A motorista do veículo tinha desembarcado um dos passageiros, de quatro anos, no topo do morro quando o automóvel perdeu o controle, desceu de ré, caiu e ficou atravessado no meio da via, segundo testemunhas.
Moradores contaram a reportagem da TV Gazeta que quem passava pelo local ajudou a retirar as crianças de dentro do veículo. A pessoas que estavam no local informaram que duas delas foram encaminhadas com ferimentos leves a um médico. A Polícia Militar foi demandada, mas informou que a ocorrência está em andamento. O estado de saúde da motorista é desconhecido e não foi confirmado o número de crianças no veículo.
O Corpo de Bombeiros Militar disse, em nota, que a corporação isolou e preservou o local e auxiliaram nos primeiros socorros às vítimas.
Van escolar perde o controle em ladeira e tomba em Cariacica