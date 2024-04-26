Van escolar perde o controle em ladeira e tomba em Cariacica

Moradores contaram a reportagem da TV Gazeta que quem passava pelo local ajudou a retirar as crianças de dentro do veículo. A pessoas que estavam no local informaram que duas delas foram encaminhadas com ferimentos leves a um médico. A Polícia Militar foi demandada, mas informou que a ocorrência está em andamento. O estado de saúde da motorista é desconhecido e não foi confirmado o número de crianças no veículo.