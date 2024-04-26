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Em Castelo Branco

Van escolar perde o controle em ladeira e tomba em Cariacica

Motorista do veículo informou que deixou uma criança no alto de um morro. Na sequência, o veículo desceu de ré e tombou
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

26 abr 2024 às 16:46

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 16:46

Van escolar tomba com crianças no bairro Castelo Branco, em Cariacica
Van escolar tomba com crianças no bairro Castelo Branco, em Cariacica Crédito: Tarciane Vasconcelos
Uma van escolar que transportava crianças tombou ao subir a ladeira do bairro Castelo Branco, em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (26). A motorista do veículo tinha desembarcado um dos passageiros, de quatro anos, no topo do morro quando o automóvel perdeu o controle, desceu de ré, caiu e ficou atravessado no meio da via, segundo testemunhas. 
Moradores contaram a reportagem da TV Gazeta que quem passava pelo local ajudou a retirar as crianças de dentro do veículo. A pessoas que estavam no local informaram que duas delas foram encaminhadas com ferimentos leves a um médico. A Polícia Militar foi demandada, mas informou que a ocorrência está em andamento. O estado de saúde da motorista é desconhecido e não foi confirmado o número de crianças no veículo. 
O Corpo de Bombeiros Militar disse, em nota, que a corporação isolou e preservou o local e auxiliaram nos primeiros socorros às vítimas.
Van escolar perde o controle em ladeira e tomba em Cariacica

Van escolar tomba com crianças após veículo perder o controle

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