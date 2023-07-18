Uma pessoa morre e duas ficam feridas em acidente na BR 101 no Sul do ES

A batida foi registrada por volta de 12h45 no km 368, sentido sul da rodovia federal. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, responsável pela rodovia, recursos da concessionária como ambulância, viatura de inspeção e guincho precisaram ser acionados, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Samu, Polícia Civil e IML. As vítimas não foram identificadas.