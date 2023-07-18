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Violência no trânsito

Uma pessoa morre e duas ficam feridas em acidente na BR 101 no Sul do ES

Acidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira (18) e envolveu uma carreta e um carro, no limite entre Anchieta e Iconha

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 15:39

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

18 jul 2023 às 15:39
Uma pessoa morreu e duas foram encaminhadas ao hospital após um acidente entre um carro e uma carreta na BR 101, no limite entre Anchieta e Iconha, no Sul do Estado. A colisão ocorreu no início da tarde desta terça-feira (18) e ainda não há informações sobre a dinâmica da ocorrência. O tráfego segue em sistema “pare e siga”. 
Acidente em Anchieta
Carro ficou destruído após colisão com carreta na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF
A batida foi registrada por volta de 12h45 no km 368, sentido sul da rodovia federal. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, responsável pela rodovia, recursos da concessionária como ambulância, viatura de inspeção e guincho precisaram ser acionados, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Samu, Polícia Civil e IML. As vítimas não foram identificadas.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada para informações sobre a dinâmica do acidente, porém não houve detalhamento. 

Uma pessoa morre e outras duas ficam feridas em acidente em Anchieta

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