Uma pessoa morre e duas ficam feridas em acidente na BR 101 no Sul do ES

Uma pessoa morreu e duas foram encaminhadas ao hospital após um acidente entre um carro e uma carreta na BR 101, no limite entre Anchieta e Iconha, no Sul do Estado. A colisão ocorreu no início da tarde desta terça-feira (18) e ainda não há informações sobre a dinâmica da ocorrência. O tráfego segue em sistema “pare e siga”.
A batida foi registrada por volta de 12h45 no km 368, sentido sul da rodovia federal. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, responsável pela rodovia, recursos da concessionária como ambulância, viatura de inspeção e guincho precisaram ser acionados, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Samu, Polícia Civil e IML. As vítimas não foram identificadas.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada para informações sobre a dinâmica do acidente, porém não houve detalhamento.