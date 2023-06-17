Uma pessoa morre após carreta com bloco de granito tombar na BR 259

Por causa do tombamento, a pista precisou ficar parcialmente interditada Crédito: Divulgação/PRF

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após uma carreta carregada com bloco de granito tombar, na noite desta sexta-feira (16), no km 15 da BR 259, na altura de João Neiva, Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na carreta estavam o motorista e uma passageira. O motorista de 31 anos, natural de Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Estado, foi socorrido e levado em estado grave para o Hospital Silvio Ávidos, em Colatina. Já a passageira, identificada como Francielle Novais da Silva Santos, que não teve idade informada, morreu no local do acidente.

Ainda segundo a PRF, o motorista da carreta seguia na via em velocidade incompatível e não houve localização de uma tentativa de evitar o acidente. Não foi possível concluir se o motorista da carreta dormiu no volante ou apresentou algum problema de saúde.

Por causa do tombamento da carreta, a pista, até às 9h20 deste sábado (17), seguia parcialmente interditada no km 15 na BR 259.