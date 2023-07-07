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Terceira Ponte tem mais interdições parciais nesta sexta (7); confira

Intervenções acontecem em dois horários, cada um em um sentido, e são necessárias devido ao avanço das obras da ciclovia e de ampliação das pistas na estrutura

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 10:37

Publicado em 

07 jul 2023 às 10:37
Terceira Ponte tem interdições parciais nesta sexta-feira (7); confira
Terceira Ponte tem interdições parciais nesta sexta-feira (7); confira Crédito: Reprodução
Por conta das obras da ciclovia, a Terceira Ponte terá novamente interdições parciais nesta sexta-feira (7). A primeira iniciou às 10h, no sentido Vila Velha, com previsão de término às 13h. Ao meio-dia, o bloqueio parcial da pista será realizado no sentido de quem segue para Vitória, e assim deve permanecer até as 15h. Confira:
  • Sentido Vitória - Vila Velha: das 10h às 13h
  • Sentido Vila Velha - Vitória:  de 12h às 15h
Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), outros estreitamentos provisórios podem ocorrer, fora do horário de pico, entre 10h e 16h, para remoção das barreiras e execução de serviços complementares.

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