Terceira Ponte tem mais interdições parciais nesta sexta (7); confira

Por conta das obras da ciclovia, a Terceira Ponte terá novamente interdições parciais nesta sexta-feira (7). A primeira iniciou às 10h, no sentido Vila Velha, com previsão de término às 13h. Ao meio-dia, o bloqueio parcial da pista será realizado no sentido de quem segue para Vitória, e assim deve permanecer até as 15h. Confira: