Terceira Ponte tem mais interdições parciais nesta sexta (7); confira

Por conta das obras da ciclovia, a Terceira Ponte terá novamente interdições parciais nesta sexta-feira (7). A primeira iniciou às 10h, no sentido Vila Velha, com previsão de término às 13h. Ao meio-dia, o bloqueio parcial da pista será realizado no sentido de quem segue para Vitória, e assim deve permanecer até as 15h. Confira:
- Sentido Vitória - Vila Velha: das 10h às 13h
- Sentido Vila Velha - Vitória: de 12h às 15h
Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), outros estreitamentos provisórios podem ocorrer, fora do horário de pico, entre 10h e 16h, para remoção das barreiras e execução de serviços complementares.