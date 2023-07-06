Terceira Ponte tem interdições parciais nesta quinta-feira (6); confira

Por conta das obras da ciclovia, o trânsito na Terceira Ponte passa por interdições parciais nesta quinta-feira (6). A primeira iniciou às 10 horas, no sentido Vila Velha, com previsão de término às 13 horas. Ao meio-dia, um bloqueio de pista foi realizado no sentido de quem segue para Vitória. E assim deve permanecer até as 15 horas.