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Trânsito

Terceira Ponte tem interdições parciais nesta quinta-feira (6); confira

Intervenções são necessárias devido ao avanço das obras da ciclovia e de ampliação das pistas na estrutura

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 10:17

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

06 jul 2023 às 10:17
Por conta das obras da ciclovia, o trânsito na Terceira Ponte passa por interdições parciais nesta quinta-feira (6). A primeira iniciou às 10 horas, no sentido Vila Velha, com previsão de término às 13 horas. Ao meio-dia, um bloqueio de pista foi realizado no sentido de quem segue para Vitória. E assim deve permanecer até as 15 horas. 

Interdições parciais de hoje

► Sentido Vila Velha: das 10h às 13h
► Sentido Vitória: de 12h às 15h

A Rodosol afirma que as interdições são necessárias e foram programadas a partir de uma decisão da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) junto ao consórcio responsável pela obra. Durante os bloqueios são retiradas barreiras e há limpeza das pistas devido ao avanço das obras de ampliação da Terceira Ponte. 

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