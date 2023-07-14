Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Interdição

Trânsito na Terceira Ponte é liberado após operação de resgate

Houve bloqueio nos dois acessos da estrutura, tanto em Vitória, como em Vila Velha

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 06:12

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 jul 2023 às 06:12
Terceira Ponte é fechada nos dois sentidos para operação de resgate
Terceira Ponte é fechada nos dois sentidos para operação de resgate Crédito: Twitter @agatavieira
Os dois sentidos da Terceira Ponte foram bloqueados, na manhã desta sexta-feira (14), devido a uma operação de resgate que ocorreu próximo ao vão central da via. O trânsito foi liberado às 6h25
Em imagens das câmeras de videomonitoramento da Rodosol foi possível ver que o bloqueio ocorreu nos dois acessos da ponte, tanto em Vitória, como em Vila Velha. 
A Rodosol informou que a ponte foi fechada às 5h32 e que o Corpo de Bombeiros atuou no local. 

Precisa de ajuda? Ligue 188

Precisa de ajuda? Está angustiado? Precisando conversar? Acione o Centro de Valorização da Vida (CVV) no número 188. O atendimento é gratuito e você não precisa se identificar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rodosol Terceira Ponte Vila Velha Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados