Trânsito na Terceira Ponte é liberado após operação de resgate

Os dois sentidos da Terceira Ponte foram bloqueados, na manhã desta sexta-feira (14), devido a uma operação de resgate que ocorreu próximo ao vão central da via. O trânsito foi liberado às 6h25.
Em imagens das câmeras de videomonitoramento da Rodosol foi possível ver que o bloqueio ocorreu nos dois acessos da ponte, tanto em Vitória, como em Vila Velha.
A Rodosol informou que a ponte foi fechada às 5h32 e que o Corpo de Bombeiros atuou no local.
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