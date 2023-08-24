Rua fica interditada após árvore cair e atingir caminhão em Cachoeiro

Rua ficou interditada após a árvore cair sobre o veículo. Crédito: Leitor A Gazeta

TV Gazeta Sul, ele passava pela rua Joaquim Geraldo de Faria, quando foi atingido. O homem não se feriu, mas a rua ficou totalmente interditada. Uma rua de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, ficou interditada após uma árvore cair e atingir um caminhão na tarde desta quinta-feira (24). De acordo com informações do repórter Thomaz Albano, da, ele passava pela rua Joaquim Geraldo de Faria, quando foi atingido. O homem não se feriu, mas a rua ficou totalmente interditada.

De acordo com informações apuradas junto à base do Corpo de Bombeiros em Cachoeiro de Itapemirim, o próprio motorista fez o acionamento por volta das 14h15, informando que o caminhão bateu na árvore e a derrubou.

Uma equipe da EDP, concessionária de energia na região, estava no local. A empresa informou que foi acionada e uma equipe foi encaminhada ao local, constatando que parte dos galhos tinham atingido a rede elétrica, causando danos à fiação.

Uma casa chegou a ficar sem energia, por questões de segurança, mas o fornecimento foi restabelecido após o serviço de reparo dos equipamentos ser finalizado.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros informaram que não atenderam a ocorrência.