Polícia fecha rodovias para ação de reintegração de posse em Itapemirim

Polícia Militar , com apoio da Guarda Municipal de Itapemirim , no Litoral Sul do Espírito Santo, bloqueou a ES 060 (Rodovia do Sol) e parte da Rodovia do Penedo, na manhã desta terça-feira (22), para atuação da PM no cumprimento de uma decisão da Justiça para reintegração de terras, invadidas no bairro Maraguá. As rodovias foram liberadas durante a tarde e a reintegração de posse encerrada no início da noite.

Segundo o comandante da 9ª Cia Independente, Major Nério Pereira da Silva Filho, as vias foram fechadas pelas tropas por questão operacional e de segurança, após pedido de apoio em determinação de uma ação judicial.

Polícia fecha rodovias para ação de reintegração de terras em Itapemirim Crédito: Leitor| A Gazeta

O local é um terreno particular que pertence a uma empresa e foi invadido por moradores, que construíram casas. O ponto já foi alvo de outras intervenções de reintegração de posse de terras nos últimos anos. Em 2021, a PM também atuou dando apoio à decisão judicial.

"Não sei nem pra onde ir [...] Tem muitas pessoas com condições pior que a minha." Natália Vieira da silva - Marisqueira | Em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.

Polícia fecha rodovias para ação de reintegração de terras em Itapemirim Crédito: Leitor| A Gazeta

Cadastramento de 70 famílias

De acordo com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Itapemirim, o local conta com mais de 70 residências, porém não temos ainda o número exato de pessoas. “Uma equipe com assistentes sociais está no local cadastrando as famílias que estão sendo retiradas, e no Ginásio Municipal Dinowalde Rodrigues Peçanha Jr. (Itaipava), onde as famílias estão sendo levadas, uma outra equipe está recepcionando e prosseguindo com o trabalho”, informou o município em nota.

A prefeitura diz ainda que as famílias tem o prazo de 30 dias para ficar no ginásio até que busquem outro local para morar. “Vale reforçar que essa é uma ação com base em uma ordem judicial, que está sendo cumprida após os proprietários do terreno entrarem na justiça”.

No final da tarde desta terça-feira (22), a prefeitura atualizou as informações, dizendo que as famílias serão levadas para o Ginásio Waldir Alves, na sede do município.