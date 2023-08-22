Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Área invadida

Polícia fecha rodovias para ação de reintegração de posse em Itapemirim

Casas foram construídas em área particular, de uma empresa, no bairro Maraguá; ES 060 (Rodovia do Sol) e parte da Rodovia do Penedo foram bloqueadas na manhã desta terça (22)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 ago 2023 às 11:41

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 11:41

Polícia Militar, com apoio da Guarda Municipal de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, bloqueou a ES 060 (Rodovia do Sol) e parte da Rodovia do Penedo, na manhã desta terça-feira (22), para atuação da PM no cumprimento de uma decisão da Justiça para reintegração de terras, invadidas no bairro Maraguá. As rodovias foram liberadas durante a tarde e a reintegração de posse encerrada no início da noite.
Segundo o comandante da 9ª Cia Independente, Major Nério Pereira da Silva Filho, as vias foram fechadas pelas tropas por questão operacional e de segurança, após pedido de apoio em determinação de uma ação judicial.  
Polícia fecha rodovias para ação de reintegração de terras em Itapemirim
Polícia fecha rodovias para ação de reintegração de terras em Itapemirim Crédito: Leitor| A Gazeta
O local é um terreno particular que pertence a uma empresa e foi invadido por moradores, que construíram casas. O ponto já foi alvo de outras intervenções de reintegração de posse de terras nos últimos anos. Em 2021, a PM também atuou dando apoio à decisão judicial.
"Não sei nem pra onde ir [...] Tem muitas pessoas com condições pior que a minha."
Natália Vieira da silva - Marisqueira | Em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.
Polícia fecha rodovias para ação de reintegração de terras em Itapemirim
Polícia fecha rodovias para ação de reintegração de terras em Itapemirim Crédito: Leitor| A Gazeta

Cadastramento de 70 famílias 

De acordo com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Itapemirim, o local conta com mais de 70 residências, porém não temos ainda o número exato de pessoas. “Uma equipe com assistentes sociais está no local cadastrando as famílias que estão sendo retiradas, e no Ginásio Municipal Dinowalde Rodrigues Peçanha Jr. (Itaipava), onde as famílias estão sendo levadas, uma outra equipe está recepcionando e prosseguindo com o trabalho”, informou o município em nota.
A prefeitura diz ainda que as famílias tem o prazo de 30 dias para ficar no ginásio até que busquem outro local para morar. “Vale reforçar que essa é uma ação com base em uma ordem judicial, que está sendo cumprida após os proprietários do terreno entrarem na justiça”.
No final da tarde desta terça-feira (22), a prefeitura atualizou as informações, dizendo que as famílias serão levadas para o Ginásio Waldir Alves, na sede do município.

Correção

22/08/2023 - 7:40
Na tarde desta terça (22), a Polícia Militar informou que o protesto foi encerrado e a reintegração ocorreu no começo da noite. A rportagem foi atualizada. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Itapemirim Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Consórcio imobiliário já responde por maioria das contratações da modalidade em 2025
Bolo de chocolate fofinho
Bolo de chocolate fofinho: confira receita passo a passo
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 06 a 12 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados