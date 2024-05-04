Picape é flagrada levando carcaça de carro em rodovias do Sul do ES; vídeo

Vídeos de uma picape transportando a carcaça de outro veículo foram feitos por leitores de A Gazeta em duas rodovias do Sul do Espírito Santo na tarde desta sexta-feira (03). A picape teve uma espécie de plataforma adaptada para fazer o transporte. Mas a pergunta que fica é: um carro pode levar outro assim? A reportagem procurou a PM para saber.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista da picape está cometendo pelo menos três infrações de trânsito, sendo duas graves e uma leve. As graves são: transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros uma carga excedente e por conduzir carga na parte externa do veículo. Em ambas, a multa é de R$ 195, 23 e perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação para cada contravenção, além de retenção do veículo. Já a infração leve é por conduzir sem atentar aos cuidados indispensáveis à segurança viária, para esta a penalidade a perda é de três pontos na CNH e multa de R$ 83.38.