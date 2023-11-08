Pai morre e filho fica ferido após carro bater em tronco de árvore no ES

Um homem de 55 anos morreu e o filho dele, de 30 anos, foi levado ao hospital, após um acidente na ES 482, no distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu no início da noite desta terça-feira (7). Segundo a Polícia Militar, o veículo, que era conduzido pelo sobrevivente, bateu no tronco de uma árvore que estava caído no acostamento. As vítimas não tiveram seus nomes divulgados.