Pai morre e filho fica ferido após carro bater em tronco de árvore no ES

Um homem de 55 anos morreu e o filho dele, de 30 anos, foi levado ao hospital, após um acidente na ES 482, no distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu no início da noite desta terça-feira (7). Segundo a Polícia Militar, o veículo, que era conduzido pelo sobrevivente, bateu no tronco de uma árvore que estava caído no acostamento. As vítimas não tiveram seus nomes divulgados.
O motorista foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros Militar e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município em estado grave. O Corpo de Bombeiros realizou a retirada do carona, que estava sem vida. Após o desencarceramento, o corpo do homem foi deixado aos cuidados da perícia da Polícia Civil e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Homem morre e outro fica ferido após carro colidir com tronco de árvore em no ES
Atualização
08/11/2023 - 1:30
Após publicação desta matéria, a Polícia Militar confirmou que o carona e o motorista do veículo envolvido no acidente eram pai e filho, respectivamente. O título e o texto foram atualizados.