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Acidente fatal

Pai morre e filho fica ferido após carro bater em tronco de árvore no ES

Acidente ocorreu na noite de terça-feira (7); veículo, que era conduzido pelo sobrevivente, bateu no tronco de uma árvore que estava caído no acostamento
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

07 nov 2023 às 21:14

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 21:14

Homem morre e outro fica ferido após carro colidir com tronco de árvore em no ES
O tronco estava no acostamento da via e o carro com duas pessoas acabou colidindo; uma delas morreu Crédito: Leitor A Gazeta
Um homem de 55 anos morreu e o filho dele, de 30 anos, foi levado ao hospital, após um acidente na ES 482, no distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu no início da noite desta terça-feira (7). Segundo a Polícia Militar, o veículo, que era conduzido pelo sobrevivente, bateu no tronco de uma árvore que estava caído no acostamento. As vítimas não tiveram seus nomes divulgados.
O motorista foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros Militar e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município em estado grave. O Corpo de Bombeiros realizou a retirada do carona, que estava sem vida. Após o desencarceramento, o corpo do homem foi deixado aos cuidados da perícia da Polícia Civil e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Homem morre e outro fica ferido após carro colidir com tronco de árvore em no ES

Atualização

08/11/2023 - 1:30
Após publicação desta matéria, a Polícia Militar confirmou que o carona e o motorista do veículo envolvido no acidente eram pai e filho, respectivamente. O título e o texto foram atualizados.

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