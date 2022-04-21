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Ônibus de viagem que saiu do ES com destino ao RJ pega fogo

As causas do incêndio ainda são apuradas, segundo a Viação Águia Branca; não houve registro de feridos

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 15:07

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

21 abr 2022 às 15:07
Um ônibus da Viação Águia Branca que saiu de Vitória com destino ao Estado do Rio de Janeiro pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (21). O incidente aconteceu próximo à cidade de Macaé, já em território carioca. As causas ainda são investigadas.
Moradora de Vitória, Danny Gonçalves Frisso, 21 anos, conta que no momento em que embarcava junto a uma amiga —  por volta das 22h30 de quarta-feira (20), um casal que  faria a viagem se recusou a entrar no ônibus alegando sentir um mau cheiro, que não foi percebido pelas jovens. Horas depois, outros passageiros teriam relatado cheiro de combustível, mas, ela confessa que também não sentiu.
"Depois, minha amiga e eu dormimos. Acordamos por volta das 5h40 com a gritaria. Estávamos nas últimas cadeiras do ônibus, havia muita fumaça. Minha amiga não conseguiu tirar o cinto de segurança, emperrou, teve que sair por cima. Consegui pegar minhas coisas, mas a maioria das pessoas deixou tudo para trás, e, segundos depois de as últimas pessoas saírem, o ônibus foi tomado pelas chamas", contou.
Ela relata que o Corpo de Bombeiros chegou ao local pouco após as 6 horas desta quinta (21), e apagou o fogo. "Houve quem inalou muita fumaça. Ficamos na beira da estrada, esperando até por volta das 6h30, quando outro ônibus chegou para nos buscar para seguirmos viagem.  Meia hora depois, um dos pneus desse segundo ônibus furou e precisamos esperar em um posto até que consertassem", narrou.
Ainda de acordo com a passageira, um gerente da Águia Branca conversou com todos nesse local, e deu as primeiras orientações. Quando finalmente chegaram ao destino, já eram cerca de 11 horas. "Depois que chegamos ao Rio, a Águia Branca está chamando um a um para resolvermos o que será feito a respeito das bagagens perdidas e tudo mais. Mas foi livramento. Cinco segundos depois de todo mundo sair, o ônibus praticamente explodiu", lembrou.
A Viação Águia Branca foi procurada por A Gazeta, e esclareceu que não houve registro de feridos e que as causas do incêndio serão apuradas com rigor. Veja posicionamento abaixo:

O que diz a Águia Branca | Na íntegra

A Viação Águia Branca lamenta informar o incidente ocorrido com o ônibus da Linha Vitória x Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (21), próximo à cidade de Macaé. O ônibus foi imediatamente evacuado, antes que o incêndio se propagasse. Ninguém precisou de atendimento médico. Tão logo soube do ocorrido, uma equipe da empresa se direcionou para atendimento no local. Um novo ônibus foi disponibilizado para os passageiros seguirem viagem. A empresa se mobilizou e está prestando todo suporte necessário aos passageiros impactados pelo ocorrido. As causas do incidente serão apuradas com rigor.

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