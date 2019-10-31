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Acidente

Óleo espalhado na pista derruba motociclistas na Curva do Saldanha

Pelo menos quatro motociclistas caíram na pista por causa do óleo, na manhã desta quinta-feira (31)

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 08:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 08:25
Uma dessas vítimas foi o pintor Darci Cominotte, de 59 anos, que caiu com a sua moto na Curva do Saldanha Crédito: Internauta/ Christiamary Araujo
Uma grande faixa de óleo derramado na pista derrubou pelo menos quatro motociclistas na Curva do Saldanha, na manhã desta quinta-feira (31). As quatro vítimas não tiveram ferimentos graves.
A Guarda Municipal está no local, sinalizando e interditando parcialmente a avenida no sentido Maruípe. Os agentes não souberam informar a origem do óleo. Moradores da região contaram ao site A Gazeta que pelo menos quatro motociclistas caíram em sequência no local. Uma dessas vítimas foi o pintor Darci Cominotte, de 59 anos.
"A gente não viu a mancha, que é grande. Então foi caindo um atrás do outro. Por sorte, ninguém se machucou muito, mas poderia ter acontecido algo mais grave", reclamou a vítima.
Apenas a faixa com óleo, a do meio, está interditada. Uma ambulância do Samu está na Curva do Saldanha para prestar atendimento às vítimas que ficaram raladas por causa da queda.
Óleo espalhado na pista derruba motociclistas na Curva do Saldanha Crédito: Internauta/ Christiamary Araujo

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