Óleo espalhado na pista derruba motociclistas na Curva do Saldanha

Uma dessas vítimas foi o pintor Darci Cominotte, de 59 anos, que caiu com a sua moto na Curva do Saldanha Crédito: Internauta/ Christiamary Araujo

Uma grande faixa de óleo derramado na pista derrubou pelo menos quatro motociclistas na Curva do Saldanha, na manhã desta quinta-feira (31). As quatro vítimas não tiveram ferimentos graves.

A Guarda Municipal está no local, sinalizando e interditando parcialmente a avenida no sentido Maruípe. Os agentes não souberam informar a origem do óleo. Moradores da região contaram ao site A Gazeta que pelo menos quatro motociclistas caíram em sequência no local. Uma dessas vítimas foi o pintor Darci Cominotte, de 59 anos.

"A gente não viu a mancha, que é grande. Então foi caindo um atrás do outro. Por sorte, ninguém se machucou muito, mas poderia ter acontecido algo mais grave", reclamou a vítima.

Apenas a faixa com óleo, a do meio, está interditada. Uma ambulância do Samu está na Curva do Saldanha para prestar atendimento às vítimas que ficaram raladas por causa da queda.