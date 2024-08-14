Uma mulher de 25 anos, identificada pela Polícia Militar como Larissa Cristina Caldeiras Alves, morreu em um grave acidente no início da tarde de quarta-feira (14) na ES 166, na serra de Santa Justa, em Castelo , no Sul do Espírito Santo.

Ela estava em um carro, um Ford Ka, com os dois filhos (uma menina de 4 anos e um bebê de 6 meses) e um homem, que ficaram feridos na batida com uma carreta, que descia em direção à Castelo.

O Ford Ka com quatro passageiros seguia sentido Venda Nova do Imigrante, enquanto a carreta descia em direção a Castelo. O motorista da carreta conta que o Ford Ka invadiu sua mão de direção, tentou frear, mas não conseguiu. Houve um princídio de incêndio no carro, mas foi extinto por populares. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar , as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais de Cachoeiro de Itapemirim.

A Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim informou que o homem, de 46 anos, segue internado no Pronto Socorro da unidade. Já as crianças foram encaminhadas ao Hospital Francisco de Assis (Hifa), e o estado de saúde não foi informado.

Mulher morre e duas crianças são socorridas após acidente em Castelo Crédito: Leitor A Gazeta

A mulher faleceu no local e a perícia do Serviço Médico Legal de Venda Nova do Imigrante foi acionada. A pista precisou ser parcialmente interditada para o atendimento. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) chegou a ser acionado para transporte dos feridos, mas, segundo a polícia, os médicos no local avaliaram que não seria mais necessário.

Segundo a PM, o motorista da carreta permaneceu no local, passou por teste de bafômetro, que deu negativo. Ele será levado à delegacia para esclarecimentos. Um guincho foi enviado ao local para fazer a remoção dos veículos da pista.