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Traumatismo craniano

Mulher morre após carro bater em muro de condomínio em Marataízes

De acordo com a Polícia Militar, a vítima chegou a ser socorrida, mas sofreu ferimentos graves e não resistiu ao acidente
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

14 ago 2023 às 15:27

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 15:27

Acidente Marataízes
Renata Leal foi encontrada desacordada dentro do veículo. Crédito: Redes sociais
Uma mulher de 46 anos morreu após o carro em que dirigia colidir com o muro de um condomínio no Centro de Marataízes, no Sul do Estado. O acidente foi na noite desse domingo (13) e a vítima, identificada como Renata Leal, chegou a ser socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do município, mas sofreu um traumatismo craniano e não resistiu. Não há informações sobre o que teria provocado a colisão.
A Polícia Militar foi ao local, na Avenida Costa e Silva, após um taxista acionar os militares. O homem informou que passava pela região para deixar um cliente próximo à rodoviária quando viu o carro batido na parede do condomínio, avistou a mulher desacordada e ligou para a polícia.
Segundo a PMES, ao chegar ao local do acidente, os policiais entraram em contato com a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Marataízes, que enviou uma ambulância para socorrer a vítima. Informações da ocorrência do acidente apontam que a condutora recebeu os primeiros socorros, foi levada até a Upa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso agora segue sob investigação da Delegacia de Marataízes. De acordo com a Polícia Civil, o veículo de remoção foi acionado já na madrugada desta segunda-feira (14), por volta das 0h12, para recolher o corpo da vítima na UPA do município. 
A vítima foi encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde o corpo foi necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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Acidente Marataízes Polícia Militar
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