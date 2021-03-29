AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Susto

Motorista perde controle em ladeira e atinge casa, em Cachoeiro

Carro descontrolado atingiu um veículo estacionado na rua, o portão e a coluna de uma casa. Família estava no imóvel ficou presa, pois o veículo fechou o acesso à rua

Publicado em 29 de Março de 2021 às 17:26

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 mar 2021 às 17:26
Carro atingiu casa em Cachoeiro
Carro atingou casa em Cachoeiro Crédito: Thales Rodrigues
O motorista de um Jeep Renegade perdeu o controle do carro numa ladeira, na tarde desta segunda-feira (29), bateu em um veículo estacionado na rua e no muro de uma casa no bairro Santa Helena, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A família que estava na casa ficou presa, pois o veículo fechou o acesso à rua. Por sorte, ninguém ficou ferido.
O acidente aconteceu por volta das 13h15, na Rua Sebastião Pereira. Com o impacto, o carro derrubou o muro da casa, uma coluna de sustentação e o portão. Três pessoas estavam na casa no momento da batida e levaram um grande susto. 
Família ficou presa com carro fechando a passagem
Carro fechou o acesso da família  Crédito: Leitor/ A Gazeta
O veículo era alugado e a empresa foi acionada para retirar o carro do local. Uma equipe da Polícia Militar também foi acionada e registrou a ocorrência.

Veja Também

Colisão e carro quebrado deixam o trânsito lento na Segunda Ponte

Caminhão bate em barranco e motorista fica ferido na BR 262 no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cachoeiro de Itapemirim trânsito ES Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ricardo Ferraço, Lorenzo Pazolini e Helder Salomão prometem caminhar da Catedral de Vitória ao Parque da Prainha, em Vila Velha
Procura-se: quem vai representar o centro na eleição para governador?
Roteiro histórico pelo Palácio Anchieta
Eleições presidenciais estão menos importantes que as estaduais em 2026
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca abre comemoração dos 80 anos com lançamento de documentário em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados