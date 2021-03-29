Motorista perde controle em ladeira e atinge casa, em Cachoeiro

O motorista de um Jeep Renegade perdeu o controle do carro numa ladeira, na tarde desta segunda-feira (29), bateu em um veículo estacionado na rua e no muro de uma casa no bairro Santa Helena, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A família que estava na casa ficou presa, pois o veículo fechou o acesso à rua. Por sorte, ninguém ficou ferido.
O acidente aconteceu por volta das 13h15, na Rua Sebastião Pereira. Com o impacto, o carro derrubou o muro da casa, uma coluna de sustentação e o portão. Três pessoas estavam na casa no momento da batida e levaram um grande susto.
O veículo era alugado e a empresa foi acionada para retirar o carro do local. Uma equipe da Polícia Militar também foi acionada e registrou a ocorrência.