Motorista colide contra grade na pista central da Avenida Vitória

Um motorista perdeu o controle do veículo e atingiu a grade que faz a proteção da ciclovia no canteiro central da Avenida Vitória, no município de Vitória. O acidente ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (07), por volta das 16h40. Ninguém ficou ferido.
De acordo com informações divulgadas pela Guarda Municipal de Vitória, após o acidente equipes estiveram no local para auxiliar o tráfego de veículos.
Com a colisão, uma das faixas da avenida no sentido do Centro da capital está interditada. O trânsito flui lentamente no trecho.