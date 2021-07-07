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Motorista colide contra grade na pista central da Avenida Vitória

De acordo com a Guarda Municipal, o acidente ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (07), por volta das 16h40 . Ninguém ficou ferido

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 17:27

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

07 jul 2021 às 17:27
Acidente na Avenida Vitória
Acidente no canteiro central da Avenida Vitória. Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motorista perdeu o controle do veículo e atingiu a grade que faz a proteção da ciclovia no canteiro central da Avenida Vitória, no município de Vitória. O acidente ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (07), por volta das 16h40. Ninguém ficou ferido. 
De acordo com informações divulgadas pela Guarda Municipal de Vitória, após o acidente equipes estiveram no local para auxiliar o tráfego de veículos. 
Com a colisão, uma das faixas da avenida no sentido do Centro da capital está interditada. O trânsito flui lentamente no trecho. 

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