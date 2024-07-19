Motociclistas ficam feridos após batida frontal em Colatina

Dois motociclistas ficaram feridos após as motos que eles pilotavam baterem de frente na rodovia Gether Lopes de Farias, no Bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (19). De acordo com a Polícia Militar, os envolvidos estavam desacordados quando foram socorridos para o Hospital Sílvio Avidos, na mesma cidade.
Uma câmera registrou o momento da batida. Nas imagens, é possível ver que uma moto vinha atrás de um caminhão, que faz uma conversão à esquerda. No outro sentido, veio a segunda moto envolvida, que não parou e tentou desviar. Na sequência ocorre a colisão.
A PM informou que ao chegar no local, as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros já haviam atendido e levado os motociclistas para a unidade médica. A pedido de familiares das vítimas, as motos envolvidas foram levadas para uma oficina próxima.
Os militares verificaram, no local, que os veículos eram uma Yamaha, de modelo não informado, e uma Honda Biz. Os policiais também foram ao hospital para tentar obter mais informações sobre o acidente, mas como ambos os feridos estavam inconscientes, não foi possível.
Segundo a corporação, ainda durante a tarde, um homem se apresentou como o motorista do caminhão e deu a versão dele sobre como tudo teria acontecido. Ele relatou que sinalizou e iniciou a curva à esquerda, quando observou a Yamaha vindo em alta velocidade. Em seguida, disse que o motociclista não parou e invadiu a contramão, resultando na colisão.
O caminhoneiro afirmou, ainda, que permaneceu no local até que as vítimas fossem socorridas e as motos retiradas da pista. Por último, fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, que em nota, afirmou que “nos acidentes em que não há vítimas fatais e nenhum detido em flagrante, mas ocorre lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em iniciar uma ação penal. A Polícia Civil orienta a vítima a dirigir-se à delegacia de seu bairro de residência para registrar uma representação contra o autor, utilizando o boletim do acidente como uma das provas”.