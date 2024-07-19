Motociclista tem perna amputada ao bater em caminhão parado no Sul do ES

Motociclista bate em caminhão parado Crédito: Divulgação/ Muniz Freire

Uma mulher de 47 anos foi socorrida em estado grave após bater de moto em um caminhão, que estava parado às margens da ES 181, na localidade de Menino Jesus, em Muniz Freire , na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (18). O motorista do veículo não foi localizado pela Polícia Militar.

A PM informou que a mulher pilotava uma Honda Biz e seguia no sentido Piaçu. O caminhão estava estacionado às margens da rodovia, na mão de trânsito da motociclista, sem sinalização. Segundo a corporação, com o impacto da colisão, a vítima teve uma das pernas amputada ainda durante o acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a mulher e a encaminhou para um hospital no município, mas acabou transferida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde segue internada.

O caminhão, um Ford Cargo, estava com dois pneus estourados, ocupando mais da metade da pista. Segundo a PM, não havia nenhum tipo de sinalização na pista alertando que ele estaria estacionado na rodovia com defeito. O motorista, um homem de 53 anos, não foi localizado.

A moto foi retirada do local por parentes da vítima. O caminhão foi removido ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).