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Gravemente ferida

Motociclista tem perna amputada ao bater em caminhão parado no Sul do ES

Veículo estava estacionado às margens da ES 181, em Muniz Freire, na noite de quinta-feira (18), sem sinalização; vítima foi socorrida com ferimentos graves
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 jul 2024 às 13:20

Publicado em 19 de Julho de 2024 às 13:20

Motociclista bate em caminhão parado
Motociclista bate em caminhão parado Crédito: Divulgação/ Muniz Freire
Uma mulher de 47 anos foi socorrida em estado grave após bater de moto em um caminhão, que estava parado às margens da ES 181, na localidade de Menino Jesus, em Muniz Freire, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (18). O motorista do veículo não foi localizado pela Polícia Militar. 
A PM informou que a mulher pilotava uma Honda Biz e seguia no sentido Piaçu. O caminhão estava estacionado às margens da rodovia, na mão de trânsito da motociclista, sem sinalização. Segundo a corporação, com o impacto da colisão, a vítima teve uma das pernas amputada ainda durante o acidente.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a mulher e a encaminhou para um hospital no município, mas acabou transferida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde segue internada.
O caminhão, um Ford Cargo, estava com dois pneus estourados, ocupando mais da metade da pista. Segundo a PM, não havia nenhum tipo de sinalização na pista alertando que ele estaria estacionado na rodovia com defeito. O motorista, um homem de 53 anos, não foi localizado.
A moto foi retirada do local por parentes da vítima. O caminhão foi removido ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).
Sobre a localização do motorista após o acidente, a Polícia Civil informou que em acidentes em que não há morte e nenhum detido em flagrante, mas ocorre lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em iniciar uma ação penal. Neste caso, a corporação orienta que a vítima registre na delegacia uma representação contra o autor, utilizando o boletim do acidente como uma das provas.

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