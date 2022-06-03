Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Laranjeiras

Motociclista morre em acidente na rodovia Norte Sul, na Serra

Segundo a Guarda Municipal, a vítima foi lançada para o outro lado da rodovia depois de bater no canteiro central e acabou atropelada por um carro que vinha no sentido contrário

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 08:03

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 jun 2022 às 08:03
Um motociclista morreu depois de se envolver em um acidente na Rodovia Norte Sul, na altura do bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na manhã desta sexta-feira (3). Segundo a Guarda Municipal, José Carlos Pereira foi lançado para o outro lado da rodovia depois de bater no canteiro central e acabou atropelada por um carro que vinha no sentido contrário. Por conta do acidente, uma faixa da via no sentido Laranjeiras ficou interditada, mas o fluxo de veículos já foi normalizado.
A Guarda Municipal detalhou que José — que era eletricista e estava indo para o trabalho — e um carro, modelo Hyundai HB20, estavam trafegando no sentido da Avenida Central de Laranjeiras quando o carro deu uma forte freada, bateu contra o canteiro central e voltou para a pista.
Tentando desviar do carro, o motociclista acabou também batendo contra o canteiro central. Ele acabou lançado para o outro lado da pista e foi atropelado por um carro que vinha no sentido contrário.
Motociclista morreu em acidente na Rodovia Norte Sul, na Serra
Motociclista morreu em acidente na Rodovia Norte Sul, na Serra Crédito: Leitor de A Gazeta
Os agentes de trânsito que atenderam a ocorrência relataram que o motociclista, estava com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa.
O motorista Eduardo Martins passou de carro pela Rodovia Norte Sul minutos após o acidente e relatou para a reportagem de A Gazeta que agentes da Guarda Municipal estavam no local para fazer o desvio do trânsito.
O eletricista José Carlos Pereira, de 56 anos, morreu em um acidente na Rodovia Norte Sul nesta sexta (3)
O eletricista José Carlos Pereira, de 56 anos, morreu em um acidente na Rodovia Norte Sul nesta sexta (3) Crédito: Reprodução
"Só vi a motocicleta parada e o motociclista no chão, já coberto com aquele plástico prateado. A Guarda Municipal estava no local, três viaturas fazendo o desvio do trânsito", disse.
Ele comentou que passou na rodovia no sentido Vitória por volta das 7h e que, no sentido contrário, o trânsito estava bastante congestionado. "Eu estava no sentido Vitória. No sentido Laranjeiras tinha muito trânsito, indo até próximo ao cruzamento com a ES 010", explicou.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na manhã desta sexta-feira (3), para recolhimento de um corpo de um homem vítima de colisão, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra.
"O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência está sendo confeccionada pela Polícia Militar para ainda ser entregue no plantão vigente da Delegacia Regional de Serra. Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista", disse a corporação.
Já a Polícia Militar relatou que o acidente aconteceu por volta das 5h40 e envolveu três veículos. "De acordo com informações levantadas no local, um veículo de passeio seguia pela faixa 01, no sentido Carapina , quando um motociclista, no mesmo sentido, porém na faixa 02, acabou cruzando na frente do carro, perdeu o controle e cruzou a barreira da via oposta, momento em que foi atingido por uma caminhonete, modelo HRV", relatou a polícia.
Ainda de acordo com a PM, os condutores dos outros carros envolvidos na batida fizeram o testo do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Depois, eles foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra para depoimento.

Correção

03/06/2022 - 10:45
Em um primeiro momento, a matéria informava que o acidente aconteceu no bairro Colina de Laranjeiras, mas foi no bairro Laranjeiras. A informação foi corrigida no texto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Grande Vitória guarda municipal Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O agente Iuri de Souza Silva, ex-comandante da Guarda de Vila Velha, foi preso durante operação do Gaeco
Justiça mantém prisão de guardas de Vila Velha por tempo indeterminado
Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos
Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de São Marcos Evangelista 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados