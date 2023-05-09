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Km 15

Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101 em Pedro Canário

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o impacto da colisão, Aleones Cardoso, de 62 anos, não resistiu aos ferimentos; ele era viúvo e morava no município
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 mai 2023 às 09:09

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 09:09

Acidente aconteceu por volta das 17h, no km 15 da BR 101, em Pedro Canário
Acidente aconteceu por volta das 17h, no km 15 da BR 101, em Pedro Canário Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 62 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e uma carreta, na altura do km 15 da BR 101, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste domingo (7). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o impacto da colisão, Aleones Cardoso não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu por volta de 17h.
Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente. Pelas imagens, é possível ver a moto, uma Honda CG 125, danificada e localizada atrás da carreta, que transportava caixas com alimentos de origem agrícola. Segundo a PRF, o condutor do veículo de carga permaneceu no local. 
Aleones era viúvo e morava em Pedro Canário. O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado. Os familiares fizeram a liberação do corpo na manhã de segunda-feira (8) e o sepultamento foi em Nova Venécia.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que a perícia foi acionada por volta de 18h20, para a ocorrência de colisão na região de Novo Horizonte, em Pedro Canário, e destacou que o atendimento ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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