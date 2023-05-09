Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101 em Pedro Canário

Acidente aconteceu por volta das 17h, no km 15 da BR 101, em Pedro Canário Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 62 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e uma carreta, na altura do km 15 da BR 101, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste domingo (7). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o impacto da colisão, Aleones Cardoso não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu por volta de 17h.

Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente. Pelas imagens, é possível ver a moto, uma Honda CG 125, danificada e localizada atrás da carreta, que transportava caixas com alimentos de origem agrícola. Segundo a PRF, o condutor do veículo de carga permaneceu no local.

Aleones era viúvo e morava em Pedro Canário. O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado. Os familiares fizeram a liberação do corpo na manhã de segunda-feira (8) e o sepultamento foi em Nova Venécia.