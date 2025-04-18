Motociclista morre e idosa fica ferida em acidente em Água Doce do Norte

Motociclista morre em batida em Água Doce do Norte Crédito: Redes sociais

Um motociclista de 28 anos morreu em um acidente envolvendo o veículo que ele estava pilotando e um carro, um Volkswagen Cross Fox, na ES 080, no distrito de Vila Nelita, em Água Doce do Norte , no Noroeste do Espírito Santo. A colisão ocorreu na noite de quinta-feira (17). A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Carlos Augusto Brum Capelleto. No carro, segundo a corporação, viajava um casal de idosos e a mulher ficou ferida.

Segundo registro da Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e confirmou a morte do motociclista. O motorista do carro, de 67 anos, viajava com a esposa de 62 anos no carona. Ele contou que seguia sentido Bom Destino quando a moto, que estava no sentido oposto, invadiu a contramão e colidiu de frente com o veículo.

O idoso foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, a esposa dele sofreu ferimentos leves e foi levada para um hospital da região. Os veículos foram liberados no local à familiares das vítimas.