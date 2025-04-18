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Na ES 080

Motociclista morre e idosa fica ferida em acidente em Água Doce do Norte

Carlos Augusto Brum Capelleto, de 28 anos, morreu após colidir com um carro em que estava um casal de idosos, na noite de quinta-feira (17)

Publicado em 18 de Abril de 2025 às 11:33

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 abr 2025 às 11:33
Motociclista morre em batida em Água Doce do Norte
Motociclista morre em batida em Água Doce do Norte Crédito: Redes sociais
Um motociclista de 28 anos morreu em um acidente envolvendo o veículo que ele estava pilotando e um carro, um Volkswagen Cross Fox, na ES 080, no distrito de Vila Nelita, em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão ocorreu na noite de quinta-feira (17). A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Carlos Augusto Brum Capelleto. No carro, segundo a corporação, viajava um casal de idosos e a mulher ficou ferida. 
Segundo registro da Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e confirmou a morte do motociclista. O motorista do carro, de 67 anos, viajava com a esposa de 62 anos no carona. Ele contou que seguia sentido Bom Destino quando a moto, que estava no sentido oposto, invadiu a contramão e colidiu de frente com o veículo.
O idoso foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, a esposa dele sofreu ferimentos leves e foi levada para um hospital da região. Os veículos foram liberados no local à familiares das vítimas. 
A Polícia Científica disse que foi acionada e o corpo do motociclista foi levado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina. Segundo a Polícia Civil, o motorista foi encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi ouvido e liberado, pois permaneceu no local e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Água Doce do Norte.

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