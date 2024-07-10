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Trânsito

Motociclista morre após colidir com caminhonete em ladeira em Viana

Vítima, de 26 anos, não tinha CNH para pilotar moto; condutor faleceu no local do acidente, na região de Pedra Mulata, na manhã desta segunda-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2024 às 13:29

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 13:29

Um motociclista de 26 anos morreu após colidir com uma caminhonete em uma ladeira na região de Pedra Muleta, em Viana, na manhã desta quarta-feira (10). O motorista relatou ao Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) que a vítima estava em alta velocidade e não conseguiu desviar do veículo e evitar a batida.
Segundo a Polícia Militar, o motorista contou aos policiais que estava subindo a ladeira e o motociclista estava descendo a via em alta velocidade quando o acidente ocorreu. Quando os militares chegaram ao local da colisão, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava prestando atendimento, e confirmou que a vítima havia falecido.
O motorista da caminhonete foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado a uma delegacia para prestar esclarecimentos. Durante a ocorrência, foi constatado que a caminhonete estava com o licenciamento vencido desde 2016 e a motocicleta apresentava débito desde 2009. Segundo a Polícia Militar, o motociclista possuía apenas a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B —que habilita para dirigir carros.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada por volta das 7h50. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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