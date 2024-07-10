Motociclista morre após colidir com caminhonete em ladeira em Viana

Um motociclista de 26 anos morreu após colidir com uma caminhonete em uma ladeira na região de Pedra Muleta, em Viana, na manhã desta quarta-feira (10). O motorista relatou ao Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) que a vítima estava em alta velocidade e não conseguiu desviar do veículo e evitar a batida.

Segundo a Polícia Militar, o motorista contou aos policiais que estava subindo a ladeira e o motociclista estava descendo a via em alta velocidade quando o acidente ocorreu. Quando os militares chegaram ao local da colisão, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava prestando atendimento, e confirmou que a vítima havia falecido.

O motorista da caminhonete foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado a uma delegacia para prestar esclarecimentos. Durante a ocorrência, foi constatado que a caminhonete estava com o licenciamento vencido desde 2016 e a motocicleta apresentava débito desde 2009. Segundo a Polícia Militar, o motociclista possuía apenas a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B —que habilita para dirigir carros.