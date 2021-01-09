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Na Curva do Saldanha

Motociclista morre após bater contra árvore em avenida de Vitória

Acidente aconteceu na altura da Curva do Saldanha. O homem foi socorrido por uma ambulância do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

09 jan 2021 às 09:54

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 09:54

Motociclista morre após acidente na Curva do Saldanha
Motociclista morreu após bater em uma árvore no canteiro central na Avenida Jerônimo Monteiro Crédito: Leitor/ A Gazeta
Um motociclista morreu após bater de frente contra uma árvore, no canteiro central da Avenida Jerônimo Monteiro, na altura da Curva do Saldanha, em Vitória. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã deste sábado (09).
De acordo com informações divulgadas pela Guarda Civil Municipal,  o motociclista trafegava no sentido Centro, quando bateu na árvore. A dinâmica do acidente ainda está sendo apurada.
A vítima foi atendida por uma equipe de agentes de trânsito e socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O homem, que não teve o nome divulgado, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.

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