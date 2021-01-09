Motociclista morre após bater contra árvore em avenida de Vitória

De acordo com informações divulgadas pela Guarda Civil Municipal, o motociclista trafegava no sentido Centro, quando bateu na árvore. A dinâmica do acidente ainda está sendo apurada.

A vítima foi atendida por uma equipe de agentes de trânsito e socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O homem, que não teve o nome divulgado, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.