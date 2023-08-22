Motociclista é arremessado para cima de carro após acidente em Vitória

Segundo a Guarda Municipal da Capital, as informações iniciais são de que o carro estava parado no semáforo e, quando o sinal abriu, antes que o motorista pudesse arrancar, o motociclista, que seguia no mesmo sentido, colidiu na traseira do veículo. No impacto, ele foi parar sobre o porta-malas e o vidro do Honda Civic, que ficou bastante avariado.