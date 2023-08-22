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Motociclista é arremessado para cima de carro após acidente em Vitória

Batida aconteceu na manhã desta terça-feira (22); após a colisão, o piloto da moto caiu sobre o porta-malas e o vidro traseiro do automóvel
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

22 ago 2023 às 16:32

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 16:32

Um motociclista foi arremessado para cima de um carro após colidir com o veículo na manhã desta terça-feira (22), na Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória.
Segundo a Guarda Municipal da Capital, as informações iniciais são de que o carro estava parado no semáforo e, quando o sinal abriu, antes que o motorista pudesse arrancar, o motociclista, que seguia no mesmo sentido, colidiu na traseira do veículo. No impacto, ele foi parar sobre o porta-malas e o vidro do Honda Civic, que ficou bastante avariado.
Motociclista é arremessado para cima de carro em acidente na Avenida Beira-Mar
Motociclista é arremessada para cima de carro em acidente na Avenida Beira-Mar Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e removeu o motociclista para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Uma equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar assumiu a ocorrência.
De acordo com a Polícia Militar, não foi possível contato com o motociclista, pois ele estava sendo atendido no interior da ambulância do Samu. O condutor do carro fez o teste do etilômetro que deu negativo.

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