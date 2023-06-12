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Colisão fatal

Moto bate em picape e motociclista morre em acidente em Ibatiba

A vítima foi socorrida para o pronto atendimento de Ibatiba, mas não resistiu e faleceu assim que chegou na unidade
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

12 jun 2023 às 14:50

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 14:50

Um motociclista morreu após colidir com uma picape na noite desse domingo (11), em Ibatiba. O acidente ocorreu na região de Córrego Santa Clara, zona rural do município. O homem de 50 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu, enquanto o condutor do carro foi ouvido na 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e foi liberado.
De acordo com a Polícia Militar, um teste de alcoolemia chegou a ser realizado no condutor do veículo, não apontando presença de álcool no organismo. Os veículos foram encaminhados para o pátio credenciado.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima fatal, um homem de 50 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
O motorista, de 72 anos, foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação.

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