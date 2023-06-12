Moto bate em picape e motociclista morre em acidente em Ibatiba

Um motociclista morreu após colidir com uma picape na noite desse domingo (11), em Ibatiba . O acidente ocorreu na região de Córrego Santa Clara, zona rural do município. O homem de 50 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu, enquanto o condutor do carro foi ouvido na 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e foi liberado.

De acordo com a Polícia Militar, um teste de alcoolemia chegou a ser realizado no condutor do veículo, não apontando presença de álcool no organismo. Os veículos foram encaminhados para o pátio credenciado.

A Polícia Civil informou que o corpo da vítima fatal, um homem de 50 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e liberado para os familiares.