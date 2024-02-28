Mãe e filho ficam feridos em acidente em rodovia de Mimoso do Sul

Mãe e filho ficam feridos em acidente de carro em Mimoso do Sul Crédito: Polícia Militar

Um acidente na manhã desta quarta-feira (28) entre uma caminhonete e um caminhão, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, deixou mãe e filho feridos. As vítimas estavam na Toyota Hilux, que seguia na ES 391 – via que liga o município à BR 101.

A batida aconteceu por volta das 7h. Segundo apuração local do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, a caminhonete seguia sentido Mimoso do Sul, e o caminhão no sentido contrário. Os ocupantes da caminhonete vinham do Rio de Janeiro, onde estiveram em um velório, e bateram de frente com o caminhão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu as vítimas para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do caminhão não se feriu. A Polícia Militar esteve no local e o condutor foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.