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Mãe e filho ficam feridos em acidente em rodovia de Mimoso do Sul

Vítimas estavam em uma caminhonete Toyota Hilux, que bateu em um caminhão na ES 391 – via que liga município à BR 101

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 11:20

Publicado em 

28 fev 2024 às 11:20
Mãe e filho ficam feridos em acidente de carro em Mimoso do Sul
Mãe e filho ficam feridos em acidente de carro em Mimoso do Sul Crédito: Polícia Militar
Um acidente na manhã desta quarta-feira (28) entre uma caminhonete e um caminhão, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, deixou mãe e filho feridos. As vítimas estavam na Toyota Hilux, que seguia na ES 391 – via que liga o município à BR 101.
A batida aconteceu por volta das 7h. Segundo apuração local do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, a caminhonete seguia sentido Mimoso do Sul, e o caminhão no sentido contrário. Os ocupantes da caminhonete vinham do Rio de Janeiro, onde estiveram em um velório, e bateram de frente com o caminhão.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu as vítimas para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do caminhão não se feriu. A Polícia Militar esteve no local e o condutor foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
O caminhão estava carregado de madeira. A PM interditou uma das vias para o transbordo da carga para outro veículo. O caminhão veio de Vila Velha para fazer entregas na região. O motorista não se feriu.

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