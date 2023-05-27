Jovem morre após caminhonete tombar com madeira em Castelo

Um homem de 21 anos morreu após uma caminhonete tombar em Castelo, no Sul do Estado. De acordo com informações de policiais no local, o veículo subia um morro, na comunidade de Venda Queimada, quando tombou em uma ribanceira. A vítima, que estava como carona, morreu no local, enquanto o tio, que dirigia o veículo, foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Castelo.
De acordo com a Polícia Militar, os dois familiares estariam tentando transportar “pranchões” de madeira por uma estrada de chão muito inclinada, quando o veículo perdeu a força e o motor desligou. Devido à inclinação, os freios não conseguiram segurar o automóvel, que desceu por uma lavoura de café, danificando o veículo por completo.
O jovem, que estava dentro do veículo, ficou preso às ferragens e não resistiu. O familiar da vítima fatal sofreu escoriações leves, foi socorrido pelo Samu para o Hospital Municipal de Castelo.
A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento e não há mais informações.