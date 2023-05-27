Jovem morre após caminhonete tombar com madeira em Castelo

De acordo com a Polícia Militar, os dois familiares estariam tentando transportar “pranchões” de madeira por uma estrada de chão muito inclinada, quando o veículo perdeu a força e o motor desligou. Devido à inclinação, os freios não conseguiram segurar o automóvel, que desceu por uma lavoura de café, danificando o veículo por completo.