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Ribanceira

Jovem morre após caminhonete tombar com madeira em Castelo

Acidente foi na tarde deste sábado (27), na comunidade de Venda Queimada. O tio da vítima, que dirigia o veículo, foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Castelo

Publicado em 

27 mai 2023 às 19:00

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 19:00

acidente castelo
O acidente foi na tarde deste sábado( 27) Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um homem de 21 anos morreu após uma caminhonete tombar em Castelo, no Sul do Estado. De acordo com informações de policiais no local, o veículo subia um morro, na comunidade de Venda Queimada, quando tombou em uma ribanceira. A vítima, que estava como carona, morreu no local, enquanto o tio, que dirigia o veículo, foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Castelo.
De acordo com a Polícia Militar, os dois  familiares estariam tentando transportar “pranchões” de madeira por uma estrada de chão muito inclinada, quando o veículo perdeu a força e o motor desligou. Devido à inclinação, os freios não conseguiram segurar o automóvel, que desceu por uma lavoura de café, danificando o veículo por completo.
O jovem, que estava dentro do veículo, ficou preso às ferragens e não resistiu. O familiar da vítima fatal sofreu escoriações leves, foi socorrido pelo Samu para o Hospital Municipal de Castelo.
A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento e não há mais informações.

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