Jovem de moto morre em acidente com caminhão em Atílio Vivácqua

Hélio Henrique Brum de Oliveira, de 25 anos, chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu

Um jovem de 25 anos morreu em um acidente de moto no final da tarde de quarta-feira (22), em uma estrada na zona rural de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Hélio Henrique Brum de Oliveira estava pilotando o veículo e se envolveu em uma colisão com um caminhão.