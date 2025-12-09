Home
Homem morre após colisão com BMW dirigida por motorista com CNH suspensa no ES

Vinicius Santiago Barbosa da Silva, de 30 anos, estava internado desde o dia do acidente, no último dia 30; colisão ocorreu na Rodovia do Sol, e deixou feridos a filha de oito anos e um amigo da vítima

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 09:02

Acidente entre BMW 320i e Honda Fit aconteceu na Rodovia do Sol, em Vila Velha
Acidente entre BMW 320i e Honda Fit aconteceu na Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Um ajudante de carga e descarga de 30 anos, identificado como Vinicius Santiago Barbosa da Silva, morreu após uma colisão envolvendo o Honda Fit em que ele estava e uma BMW 320i conduzida por um motorista de 30 anos que, segundo boletim registrado pela Polícia Militar, dirigia com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. O acidente ocorreu no último dia 30, na Rodovia do Sol, na altura do bairro Interlagos, em Vila Velha, e, desde então, a vítima estava internada em estado grave. A morte foi confirmada nesta semana.

Vinícius estava no Honda Fit com a filha, de oito anos, e um amigo, que estava dirigindo. A menina sofreu ferimentos no rosto e fratura exposta na perna direita, e foi levada para o Hospital Infantil Milena Gottardi, em Vitória,. Ela passou por cirurgia e já teve alta. O condutor teve ferimentos leves. Já Vinicius sofreu fraturas nas costelas e no fêmur, teve traumatismo craniano, passou por cirurgia e permaneceu intubado até ter sua morte constatada. Na BMW 320i estavam o motorista, que não se feriu, e uma jovem de 22 anos, que ficou com escoriações.

Segundo a família de Vinicius, desde o momento em que ele foi internado, os médicos já indicavam que o quadro era gravíssimo, com possibilidade de morte encefálica.

"Eles começaram o protocolo para constatar a morte encefálica, são três fases. Na primeira, o meu irmão não reagiu, a pupila dele não estava dilatando. Tiraram o respirador por dez minutos para ver se ele reagia, e nada. Aí, na terceira fase, um exame complementar confirmou a ausência de fluxo sanguíneo cerebral, veio uma pessoa de São Paulo e constatou. Constataram a morte encefálica", contou a irmã de Vinícius à reportagem do g1 ES.

Ela disse que a família autorizou a doação de órgãos e que o procedimento foi realizado na segunda-feira (8). O enterro está previsto para as 14h desta terça-feira (9), em Cariacica.

Relembre

O acidente ocorreu por volta das 14h55 do dia 30 de novembro, um domingo, no sentido Guarapari da Rodovia do Sol, em Vila Velha. A batida envolveu um Honda Fit, onde estavam Vinicius, a filha e o amigo da família, e uma BMW 320i ocupada pelo condutor e por uma jovem de 22 anos.

Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM) que o motorista da BMW 320i estava sem cinto de segurança e tinha o direito de dirigir suspenso de 3 de setembro deste ano até 1º de maio de 2026. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu 0,00 mg/L, negativo para alcoolemia. Segundo os militares, o condutor não quis apresentar sua versão sobre o acidente. O condutor do Honda Fit sofreu ferimentos leves e disse aos policiais não lembrar como a colisão aconteceu. Ele não apresentava sinais de embriaguez, segundo a PM.

Os dois veículos foram removidos da pista pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), que informou não haver câmeras de videomonitoramento no trecho onde ocorreu a batida.

Caso está em investigação

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), que está realizando diligências e oitivas de testemunhas.

