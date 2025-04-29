Grave acidente congestiona BR 101 Norte no ES; veja rotas alternativas

A reportagem da TV Gazeta Norte apurou no local que o Corpo de Bombeiros concluiu, no final da manhã desta terça-feira, a retirada do corpo da vítima morta, identificada como Selmo Pereira de Oliveira, de 54 anos. O homem estava dirigindo um caminhão Mercedes Benz, com lona azul, e havia ficado preso às ferragens do veículo.

O motorista da outra carreta Scania ficou preso às ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros, em um trabalho que começou por volta das 2h e terminou depois das 7h, conforme a corporação. O estado de saúde dele é considerado grave. O condutor que estava na direção de uma carreta Volkswagen saiu ileso e o veículo dele já foi removido do local. O motorista do carro não foi encontrado no local.