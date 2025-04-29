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Envolvendo 5 veículos

Grave acidente congestiona BR 101 Norte no ES; veja rotas alternativas

Colisão entre três carretas, um caminhão e um carro deixou um morto e dois feridos; rodovia foi interditada, ainda sem previsão de liberação na manhã desta terça-feira (29)

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 10:59

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 abr 2025 às 10:59
Acidente grave em cima da ponte sobre o Rio Cricaré, na BR 101, em São Mateus
Acidente grave em cima da ponte sobre o Rio Cricaré, na BR 101, em São Mateus Crédito: Raphael Verly
grave acidente envolvendo cinco veículos, que deixou um morto e dois feridos e ocorreu em cima da ponte sobre o Rio Cricaré, no km 65 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (29), causou um longo congestionamento nos dois sentidos da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido à interdição total da via por 11h, o engarrafamento chegava a 7,3 km para quem segue no sentido Conceição da Barra, e 4,8 km para quem trafega no sentido Jaguaré. Por volta de meio-dia, o trânsito passou a fluir no esquema "Pare e Siga", e, às 13h, foi totalmente liberado.
A reportagem da TV Gazeta Norte apurou no local que o Corpo de Bombeiros concluiu, no final da manhã desta terça-feira, a retirada do corpo da vítima morta, identificada como Selmo Pereira de Oliveira, de 54 anos. O homem estava dirigindo um caminhão Mercedes Benz, com lona azul, e havia ficado preso às ferragens do veículo.
 Já o que dirigia uma carreta Scania foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Roberto Silvares, no mesmo município. Ele sofreu ferimentos leves.
O motorista da outra carreta Scania ficou preso às ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros, em um trabalho que começou por volta das 2h e terminou depois das 7h, conforme a corporação. O estado de saúde dele é considerado grave. O condutor que estava na direção de uma carreta Volkswagen saiu ileso e o veículo dele já foi removido do local. O motorista do carro não foi encontrado no local.

Alternativas para seguir viagem

Mapa das rodovias alternativas para quem precisa seguir viagem durante interdição na BR 101, em São Mateus
Mapa das rodovias alternativas para quem precisa seguir viagem durante interdição na BR 101, em São Mateus Crédito: Reprodução/Google Maps
Uma solução para quem transita pela região e precisa seguir caminho em direção ao Norte é pegar a ES 381 e ir para Nova Venécia. De lá, acessar a ES 130, rumo a Boa Esperança para em seguida se direcionar para a ES 315 e sair na região do bairro Litorâneo, em São Mateus, na BR 101.
Outra alternativa é ir direto da ES 130 até Pinheiros, depois entrar na ES 313, e sair no distrito de Sayonara, em Conceição da Barra, também na rodovia federal. Para quem vai para o Sul, pode fazer o caminho contrário. Ir de Sayonara até Pinheiros e seguir de Pinheiros para Boa Esperança e Nova Venécia, acessando a BR 101 pela ES 381.
*Com informações da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte

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