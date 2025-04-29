Grave acidente congestiona BR 101 Norte no ES; veja rotas alternativas

O grave acidente envolvendo cinco veículos, que deixou um morto e dois feridos e ocorreu em cima da ponte sobre o Rio Cricaré, no km 65 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (29), causou um longo congestionamento nos dois sentidos da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido à interdição total da via por 11h, o engarrafamento chegava a 7,3 km para quem segue no sentido Conceição da Barra, e 4,8 km para quem trafega no sentido Jaguaré. Por volta de meio-dia, o trânsito passou a fluir no esquema "Pare e Siga", e, às 13h, foi totalmente liberado.
A reportagem da TV Gazeta Norte apurou no local que o Corpo de Bombeiros concluiu, no final da manhã desta terça-feira, a retirada do corpo da vítima morta, identificada como Selmo Pereira de Oliveira, de 54 anos. O homem estava dirigindo um caminhão Mercedes Benz, com lona azul, e havia ficado preso às ferragens do veículo.
Já o que dirigia uma carreta Scania foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Roberto Silvares, no mesmo município. Ele sofreu ferimentos leves.
O motorista da outra carreta Scania ficou preso às ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros, em um trabalho que começou por volta das 2h e terminou depois das 7h, conforme a corporação. O estado de saúde dele é considerado grave. O condutor que estava na direção de uma carreta Volkswagen saiu ileso e o veículo dele já foi removido do local. O motorista do carro não foi encontrado no local.
Alternativas para seguir viagem
Uma solução para quem transita pela região e precisa seguir caminho em direção ao Norte é pegar a ES 381 e ir para Nova Venécia. De lá, acessar a ES 130, rumo a Boa Esperança para em seguida se direcionar para a ES 315 e sair na região do bairro Litorâneo, em São Mateus, na BR 101.
Outra alternativa é ir direto da ES 130 até Pinheiros, depois entrar na ES 313, e sair no distrito de Sayonara, em Conceição da Barra, também na rodovia federal. Para quem vai para o Sul, pode fazer o caminho contrário. Ir de Sayonara até Pinheiros e seguir de Pinheiros para Boa Esperança e Nova Venécia, acessando a BR 101 pela ES 381.
*Com informações da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte