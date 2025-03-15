Galho cai de árvore e atinge motociclista em avenida movimentada de Vitória

Equipes do Samu e da PM foram até o local da ocorrência. Crédito: Rodrigo Lira

Um galho caiu de uma árvore e atingiu um motociclista na Avenida Américo Buaiz, no bairro Enseada do Suá, em Vitória, na manhã de sábado (15). Por volta das 12h, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e da Polícia Militar estavam no local atendendo à ocorrência.

Equipes da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) estiveram no local, próximo à Assembleia Legislativa, juntamente ao Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Duas faixas, uma sentido Centro e outra sentido Praia do Canto, foram temporariamente interditadas para retirada do galho. As vias foram liberadas por volta das 12h55. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital São Lucas.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) informou que enviou uma equipe ao local pra averiguar o que aconteceu com a árvore. Segundo a pasta, técnicos asseguraram que a árvore estava em perfeitas condições.

"Inclusive, o galho que quebrou estava “verde” (linguagem conhecida pelas equipes de Meio Ambiente). Portanto, não há indícios de qualquer anomalia, doença ou necrose da árvore", disse a secretaria em nota.

Ainda de acordo com a prefeitura, uma das possibilidades aponta para uma possível ruptura de galho devido às altas temperaturas registradas há vários dias na capital. A temperatura elevada sobre a árvore pode ter desidratado o galho e ter sido a causa da queda, que cedeu pelo próprio peso.