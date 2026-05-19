Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Baixa visibilidade

Fumaça de secadores provoca acidentes e deixa feridos em São Mateus

Colisões foram registradas no bairro Nestor Gomes e o km 36 da zona rural; duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas ao Hospital Roberto Silvares

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 18:49

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

19 mai 2026 às 18:49

Duas pessoas ficaram feridas em dois acidentes registrados na manhã desta terça-feira (19) na rodovia no bairro Nestor Gomes e na região do KM 36, na zona rural de São Mateus, região Norte do Espírito Santo, devido à baixa visibilidade provocada pela fumaça de secadores de pimenta e café.

De acordo com a Polícia Militar, no primeiro caso, três veículos se envolveram em um engavetamento após um dos motoristas reduzir a velocidade e acionar o alerta. Os condutores que vinham atrás não perceberam a sinalização a tempo e acabaram colidindo com os veículos. Uma mulher ficou ferida e foi socorrida pelo Samu/192 para o Hospital Roberto Silvares, também no município.

Já no KM 36, uma ambulância e um carro de passeio bateram devido à fumaça que cobria a pista. Uma pessoa ficou ferida e também foi encaminhada ao mesmo hospital.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Mateus Região Norte do ES Polícia Militar trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ambulância do SAMU
Simulado de acidentes de trânsito mobiliza forças de segurança e saúde na Serra
Imagem de destaque
7 receitas saudáveis para fazer na air fryer
Polícia Militar
Polícia Militar do ES vai abrir concurso público com mais de 1.000 vagas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados