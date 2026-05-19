Fumaça de secadores provoca acidentes e deixa feridos em São Mateus

Duas pessoas ficaram feridas em dois acidentes registrados na manhã desta terça-feira (19) na rodovia no bairro Nestor Gomes e na região do KM 36, na zona rural de São Mateus, região Norte do Espírito Santo, devido à baixa visibilidade provocada pela fumaça de secadores de pimenta e café.
De acordo com a Polícia Militar, no primeiro caso, três veículos se envolveram em um engavetamento após um dos motoristas reduzir a velocidade e acionar o alerta. Os condutores que vinham atrás não perceberam a sinalização a tempo e acabaram colidindo com os veículos. Uma mulher ficou ferida e foi socorrida pelo Samu/192 para o Hospital Roberto Silvares, também no município.
Já no KM 36, uma ambulância e um carro de passeio bateram devido à fumaça que cobria a pista. Uma pessoa ficou ferida e também foi encaminhada ao mesmo hospital.