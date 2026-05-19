Fumaça de secadores provoca acidentes e deixa feridos em São Mateus

De acordo com a Polícia Militar, no primeiro caso, três veículos se envolveram em um engavetamento após um dos motoristas reduzir a velocidade e acionar o alerta. Os condutores que vinham atrás não perceberam a sinalização a tempo e acabaram colidindo com os veículos. Uma mulher ficou ferida e foi socorrida pelo Samu/192 para o Hospital Roberto Silvares, também no município.