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Flagrante: vídeo mostra caminhão saindo da pista e tombando em Castelo

O motorista e um ajudante ficaram feridos e foram socorridos para o hospital do município; acidente aconteceu na quarta-feira (5)

Publicado em 06 de Março de 2025 às 09:23

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 mar 2025 às 09:23
Um motorista que descia a serra da ES 166, sentido Castelo, no Sul do Espírito Santo, flagrou o momento em que um caminhão-baú perde o controle e tomba em uma curva (veja acima). O registro foi feito na manhã de quarta-feira (5). O condutor e um ajudante que estavam no veículo ficaram feridos e foram socorridos para o hospital municipal de Castelo.
O caminhão, carregado de carnes, ficou tombado no meio da rodovia Pedro Cola, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante. Segundo informações repassadas à Polícia Militar, o motorista teria perdido os freios. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) socorreu as vítimas, que estavam com escoriações nas pernas e braços.
Houve aglomeração de pessoas no local que queriam saquear a carne. Para evitar o furto, segundo a PM, foi necessário o uso do spray de pimenta. 
O trânsito fluiu no Sistema de Pare e Siga durante todo o dia, até o transbordo total da carga para outro veículo e retirada do caminhão da pista à noite.

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