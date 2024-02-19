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Interdição

Em Anchieta: içamento de vigas interdita trecho da BR 101 nesta segunda (19)

Rodovia passará por interdições noturnas para a realização dos serviços; fechamentos pontuais também ocorrerão nos próximos dias

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 10:34

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 fev 2024 às 10:34
Içamento de vigas para ponte vai interditar BR 101
Içamento de vigas para ponte vai interditar BR 101 Crédito: Divulgação/ Eco 101
Por conta do içamento de 15 vigas pré-moldadas da nova ponte sobre o Rio Benevente, localizada no quilômetro 354,8 da BR-101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, a rodovia federal terá de ser interditada. Segundo a Eco 101, o fechamento começa nesta segunda-feira (19) a partir das 22 horas, com períodos de abertura.
Segundo a concessionária, até a próxima quarta-feira (21) a partir das 14 horas, a pista será parcialmente interditada, com o fechamento da faixa 2, sentido sul, entre os quilômetros 354 e 355, a fim de garantir a segurança da operação. O trânsito continuará fluindo, sem interrupção, pela faixa 1 (central).
Já a partir das 22 horas, a rodovia será totalmente interditada no quilômetro 354,8, onde está localizada a ponte atual, por períodos de aproximadamente 90 minutos, para a realização dos içamentos das vigas. Esses períodos, segundo a Eco, serão intercalados com aberturas ao tráfego de cerca de 30 minutos após a conclusão de cada etapa.
Içamento de vigas para ponte vai interditar BR 101
Içamento de vigas para ponte vai interditar BR 101 Crédito: Divulgação/ Eco 101
A operação será interrompida todas as manhãs, sempre até às 5 horas, com a liberação do tráfego, e retomada durante a noite. A operação faz parte das obras de duplicação do trecho entre os municípios de Guarapari e Anchieta. As vigas possuem 28 metros de comprimento e 37 toneladas cada.
Içamento de vigas para ponte vai interditar BR 101
Içamento de vigas para ponte vai interditar BR 101 Crédito: Divulgação/ Eco 101
Em caso de condições meteorológicas que dificultem o trabalho, as operações poderão ser suspensas ou canceladas. A orientação é que usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho.

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