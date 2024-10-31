Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Menino de 11 anos

Criança jogando bola é atropelada por motociclista sem CNH em Anchieta

Bombeiros foram acionados para resgatar a vítima, que, com o impacto do atropelamento, ficou com parte da perna presa ao pedal de freio da moto
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 out 2024 às 10:18

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 10:18

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 10:18

¬Criança é atingida por motociclista sem CNH em Anchieta
¬Criança é atingida por motociclista sem CNH em Anchieta Crédito: Redes sociais
Um menino de 11 anos foi atropelado por um motociclista na noite de quarta-feira (30), no bairro Nova Anchieta, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o condutor é um jovem de 18 anos, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que disse aos policiais que pediu a moto emprestada ao padrasto para ir comprar pão quando foi surpreendido pela criança, que, segundo ele, estava jogando bola e entrou na frente do veículo, causando o acidente.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a vítima, que, com o impacto do atropelamento, ficou com parte da perna presa ao pedal de freio da moto. Os militares precisaram cortar a peça para que o menino pudesse ser retirado. Ele foi deixado aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
A criança foi encaminhada pelos socorristas do Samu/192 ao Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) de Guarapari. Já o motociclista sofreu apenas pequenas lesões no pé, tornozelo e joelho esquerdo em decorrência da queda, e recebeu atendimento médico no local.
O jovem que estava pilotando a moto foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. O veículo estava licenciado e foi liberado para ser retirado por um condutor no local.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas retornou até a publicação desa matéria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Anchieta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados