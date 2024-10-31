Criança jogando bola é atropelada por motociclista sem CNH em Anchieta

¬Criança é atingida por motociclista sem CNH em Anchieta Crédito: Redes sociais

Um menino de 11 anos foi atropelado por um motociclista na noite de quarta-feira (30), no bairro Nova Anchieta, em Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o condutor é um jovem de 18 anos, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que disse aos policiais que pediu a moto emprestada ao padrasto para ir comprar pão quando foi surpreendido pela criança, que, segundo ele, estava jogando bola e entrou na frente do veículo, causando o acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a vítima, que, com o impacto do atropelamento, ficou com parte da perna presa ao pedal de freio da moto. Os militares precisaram cortar a peça para que o menino pudesse ser retirado. Ele foi deixado aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).

A criança foi encaminhada pelos socorristas do Samu/192 ao Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) de Guarapari. Já o motociclista sofreu apenas pequenas lesões no pé, tornozelo e joelho esquerdo em decorrência da queda, e recebeu atendimento médico no local.

O jovem que estava pilotando a moto foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. O veículo estava licenciado e foi liberado para ser retirado por um condutor no local.