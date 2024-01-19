Ciclista morre atropelado por caminhão na Darly Santos, em Vila Velha

O ciclista, identificado como Edenilson de Souza Oliveira, tentava atravessar a pista pelo espaço entre duas carretas que estavam paradas. Crédito: Caíque Verli

Um ciclista de 41 anos morreu atropelado por um caminhão na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (19). O acidente aconteceu na altura da entrada para o bairro Vale Encantado. No local, testemunhas contaram que Edenilson de Souza Oliveira tentava atravessar a pista pelo espaço entre duas carretas que estavam paradas, mas acabou atingido.

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, foi ao local e apurou que no momento da travessia, Ednilson não percebeu que havia um caminhão seguindo para entrar no bairro. Após a colisão, a vítima foi arrastada por quase 10 metros.

O motorista do caminhão relatou à reportagem da TV Gazeta que tentou frear antes de atingir o ciclista, mas, segundo ele, não deu tempo. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha para prestar depoimento.

O corpo da vítima, um homem de 41 anos, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.