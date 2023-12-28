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Bairro Maringá

Ciclista morre após ser atropelado por caminhão na Serra

A vítima, que trabalhava como motorista, estava a caminho do trabalho de bicicleta quando foi atropelado pelo caminhão

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 08:27

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

28 dez 2023 às 08:27
Motorista é morto após ser atropelado por um caminhão na Serra
Motorista é morto após ser atropelado por um caminhão na Serra Crédito: Oliveira Alves
Um ciclista, identificado como Abimael Fernandes, de 55 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão na manhã desta quinta-feira (28), na Avenida Civit I, na entrada do bairro Maringá, na Serra. Ele estava a caminho do trabalho, quando foi atravessar a via e foi atingido pelo veículo.
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, Abimael trabalhava como motorista de uma empresa de reciclagem e morava em Serra Dourada, no mesmo município. Os amigos contaram à reportagem da TV Gazeta que a vítima tinha o costume de ir para o trabalho de bicicleta.
Abimael Fernandes
Abimael Fernandes morreu após ser atropelado Crédito: Acervo Pessoal
Ainda segundo apuração do repórter André Falcão, o ciclista atravessou a pista em um local que não tem ciclovia. A Avenida Civit I chegou a ficar com uma das faixas interditadas, mas segundo o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) da Serra, o trânsito está normalizado. 
Para a Polícia Militar, o condutor do veículo relatou que transitava sentido Civit I x BR 101 e o ciclista no sentido contrário. Quando o motorista do caminhão percebeu a presença da bicicleta, tentou desviar para a esquerda, porém sem êxito e acabou colidindo no ciclista. Ele realizou o teste do etilômetro, que deu negativo.
De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O condutor do caminhão foi encaminhado à Delegacia Regional de Serra para prestar esclarecimentos e somente após a finalização das oitivas, é que haverá mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.
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