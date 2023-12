Ciclista morre após ser atropelado por caminhão na Serra

A vítima, que trabalhava como motorista, estava a caminho do trabalho de bicicleta quando foi atropelado pelo caminhão

Um ciclista morreu após ser atropelado por um caminhão na manhã desta quinta-feira (28), na Avenida Civit I, na entrada do bairro Maringá, na Serra. Ele estava a caminho do trabalho, quando foi atravessar a via e foi atingido pelo veículo.