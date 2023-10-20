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Litoral Sul

Ciclista é atropelado por carro e morre em rodovia de Piúma

O motorista do veículo contou para a Polícia Militar que atingiu o ciclista no acostamento ao desviar de outro automóvel que realizava uma ultrapassagem
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 out 2023 às 12:59

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 12:59

Ciclista é atropelado por carro em rodovia de Piúma
O HB20 ficou danificado no atropelamento do ciclista, que morreu no local Crédito: Polícia Militar
Um ciclista, identificado como Eliézio Neves, de 49 anos, morreu na tarde de quinta-feira (19), após ser atropelado por um carro na rodovia ES 375, entre a comunidade de Baixo Pongal e Aparecidinha, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. O motorista do carro contou para a Polícia Militar que atingiu o ciclista no acostamento, após tentar uma ultrapassagem em local permitido.
O motorista do Hyundai HB20, de 51 anos, permaneceu no local e contou para a polícia que trafegava sentido Iconha x Piúma e, ao fazer uma ultrapassagem em local permitido, o carro que era ultrapassado também realizou uma ultrapassagem no veículo à frente. Por conta disso, ele contou que se viu forçado a jogar o carro para o acostamento, na contramão.
Eliézio Neves, que pedalava pelo acostamento, acabou atropelado pelo HB20. Ele foi arrastado por cerca de 64 metros de distância do local da colisão. Uma ambulância do Samu prestou os primeiros atendimentos à vítima, que não resistiu aos ferimentos.
O condutor do HB20 fez o teste do etilômetro que deu negativo. A Polícia Civil foi acionada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Segundo a Polícia Civil, o motorista do veículo foi encaminhado para a delegacia de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação.

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