Ciclista é atropelado por carro e morre em rodovia de Piúma

O HB20 ficou danificado no atropelamento do ciclista, que morreu no local Crédito: Polícia Militar

Um ciclista, identificado como Eliézio Neves, de 49 anos, morreu na tarde de quinta-feira (19), após ser atropelado por um carro na rodovia ES 375, entre a comunidade de Baixo Pongal e Aparecidinha, em Piúma , no Litoral Sul do Espírito Santo. O motorista do carro contou para a Polícia Militar que atingiu o ciclista no acostamento, após tentar uma ultrapassagem em local permitido.

O motorista do Hyundai HB20, de 51 anos, permaneceu no local e contou para a polícia que trafegava sentido Iconha x Piúma e, ao fazer uma ultrapassagem em local permitido, o carro que era ultrapassado também realizou uma ultrapassagem no veículo à frente. Por conta disso, ele contou que se viu forçado a jogar o carro para o acostamento, na contramão.

Eliézio Neves, que pedalava pelo acostamento, acabou atropelado pelo HB20. Ele foi arrastado por cerca de 64 metros de distância do local da colisão. Uma ambulância do Samu prestou os primeiros atendimentos à vítima, que não resistiu aos ferimentos.

O condutor do HB20 fez o teste do etilômetro que deu negativo. A Polícia Civil foi acionada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.