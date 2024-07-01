Catador de recicláveis é atropelado por carro na Beira-Mar em Vitória

Catador de recicláveis é atropelado em Vitória
Um catador de materiais recicláveis foi atropelado por um carro em frente à Prefeitura de Vitória, no bairro Bento Ferreira, na manhã desta segunda-feira (1º). O repórter-fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, esteve no local e fez imagens que mostram o carrinho da vítima tombado no chão, além do veículo com a frente danificada (confira acima).
Guardas municipais estiveram no local. A condutora do veículo informou para eles que saiu da Avenida Joubert de Barros, entrou na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (conhecida como Beira-Mar) e não viu o catador, momento em que o homem foi atingido. Ele foi socorrido em uma ambulância. O carrinho da vítima, que ficou tombado na pista, atingiu uma árvore que estava no canteiro.
Em nota, a Guarda Municipal de Vitória disse que "a vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e foi levada para uma unidade hospitalar. A ocorrência foi assumida pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. O fluxo de veículos no local não foi alterado".