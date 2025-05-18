Casal de idosos morre após capotar carro em represa em Muniz Freire

Um casal de idosos morreu após cair de carro em uma represa da família em Ponte do Laje, interior de Muniz Freire, na Região Serrana do Espírito Santo. Os corpos de Maria Suely Cassa Aguilar, de 64 anos, e de seu esposo José Francisco Aguiar, de 65 anos, foram retirados da água pelo Corpo de Bombeiros, na manhã deste domingo (18).
Para a Polícia Militar uma testemunha contou que viu o carro capotado, entrou na água com a ajuda de outro homem e juntos conseguiram abrir uma pequena fresta na porta do veículo e viram uma pessoa sem vida.
O Corpo de Bombeiros foi chamado e retirou as vítimas do veículo. Populares contaram aos bombeiros que acreditam que o casal tentou sair do sítio, na noite anterior, e caiu e caiu na represa.
Os corpos das vítimas foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Muniz Freire.
Luto
Por meio de uma rede social, a Prefeitura Municipal de Muniz Freire lamentou o acidente envolvendo Maria Suely Cassa Aguilar, que era servidora pública da Secretaria de Educação, e de seu esposo, José Francisco Aguiar. “Um casal unido pelo amor, que agora parte junto, deixando um imenso vazio, mas também um legado de dignidade, humildade e amizade. Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e colegas de trabalho, pedindo a Deus que conforte o coração de todos”, divulgou em nota o município.