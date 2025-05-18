Casal de idosos morre após capotar carro em represa em Muniz Freire

Maria Suely Cassa Aguilar e José Francisco Aguiar morreram no acidente Crédito: Corpo de Bombeiros

Um casal de idosos morreu após cair de carro em uma represa da família em Ponte do Laje, interior de Muniz Freire , na Região Serrana do Espírito Santo. Os corpos de Maria Suely Cassa Aguilar, de 64 anos, e de seu esposo José Francisco Aguiar, de 65 anos, foram retirados da água pelo Corpo de Bombeiros, na manhã deste domingo (18).

Para a Polícia Militar uma testemunha contou que viu o carro capotado, entrou na água com a ajuda de outro homem e juntos conseguiram abrir uma pequena fresta na porta do veículo e viram uma pessoa sem vida.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e retirou as vítimas do veículo. Populares contaram aos bombeiros que acreditam que o casal tentou sair do sítio, na noite anterior, e caiu e caiu na represa.

Os corpos das vítimas foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Muniz Freire.

Luto