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Incêndio

Carro pega fogo em avenida na Serra

Populares e a guarda de trânsito ajudaram conter às chamas. Ninguém ficou ferido.

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 16:14

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

18 out 2019 às 16:14
Carro pega fogo na avenida Norte Sul, na Serra Crédito: Internauta
Um carro do modelo Volkswagen Parati pegou fogo na tarde desta sexta-feira (18), na Avenida Norte Sul, em Laranjeiras, na Serra. O condutor do veículo recebeu ajuda de populares e de um ônibus que passava pelo local para apagar as chamas. Ninguém ficou ferido.
De acordo com o agente de trânsito Milton Moura, ele passava pelo local às 13h, quando ouviu a explosão. O fogo teria começado no motor. A equipe da guarda de trânsito e o condutor do automóvel tentaram apagar as chamas inicialmente, mas não tiveram sucesso.

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“Ele é movido a gás e teve um problema com kit gás. Populares tentaram ajudar a combater o fogo. Um ônibus também ajudou. Utilizamos o extintor da viatura mas não foi suficiente”, destacou.
Milton Moura contou que outros motoristas deram os extintores de seus carros na tentativa de apagar o fogo. Na ocasião, outras viaturas da guarda foram ao local dar apoio. O trânsito chegou a ficar impedido, mas em seguida foi liberado.
O agente aproveitou pra reforçar a importância de sempre revisar o veículo para evitar curto-circuitos ou vazamentos que possam levar a qualquer risco.

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