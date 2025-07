Estradas

Carro pega fogo após capotar na BR 259 em Colatina

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao bairro Mário Giurizatto, combateu as chamas, mas nenhuma vítima foi encontrada

Um carro Fiat Palio pegou fogo após capotar na BR 259, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (21). O Corpo de Bombeiros foi acionado ao bairro Mário Giurizatto, combateu as chamas, mas nenhuma vítima foi encontrada. Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local, mas não forneceu mais informações sobre a ocorrência. >