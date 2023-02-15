Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Divino Espírito Santo

Carro de aplicativo capota e passageira fica ferida em Vila Velha

Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (15) e envolveu dois veículos; vítima precisou ser levada ao hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2023 às 17:25

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 17:25

Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (15)
Veículo ficou capotado no meio da pista no bairro Divino Espírito Santo Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente chamou a atenção de quem passou por Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (15). Um carro de aplicativo ficou capotado no cruzamento da Rua Isabel Santos com a Rua Aguiar Lemos, após colidir com outro veículo. Uma passageira precisou ser levada ao hospital.
Segundo a Polícia Militar, "o Ciodes recebeu a informação de que um veículo havia capotado após uma colisão com outro carro no bairro Divino Espírito Santo. Militares foram ao local e constataram que o carro capotado era um veículo de aplicativo. A passageira teve escoriações e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192)".
Ainda conforme a corporação, a vítima foi levada para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HABF). A Guarda Municipal de Vila Velha informou que os motoristas não se feriram. 
Carro de aplicativo capota e passageira fica ferida em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Samu Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados