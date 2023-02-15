Um acidente chamou a atenção de quem passou por Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (15). Um carro de aplicativo ficou capotado no cruzamento da Rua Isabel Santos com a Rua Aguiar Lemos, após colidir com outro veículo. Uma passageira precisou ser levada ao hospital.
Segundo a Polícia Militar, "o Ciodes recebeu a informação de que um veículo havia capotado após uma colisão com outro carro no bairro Divino Espírito Santo. Militares foram ao local e constataram que o carro capotado era um veículo de aplicativo. A passageira teve escoriações e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192)".
Ainda conforme a corporação, a vítima foi levada para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HABF). A Guarda Municipal de Vila Velha informou que os motoristas não se feriram.
Carro de aplicativo capota e passageira fica ferida em Vila Velha