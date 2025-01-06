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Sul do ES

Carro cai de barranco e quase atinge pedestre em Piúma; veja vídeo

Caso foi registrado por câmeras de videomonitoramento no bairro Niterói, na manhã do último domingo (5)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 jan 2025 às 10:52

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 10:52

Moradores do bairro Niterói, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, tomaram um grande susto na manhã de domingo (5). Um carro, que estava sem motorista, despencou de uma rua e, por pouco, não atingiu um pedestre que passava pelo local. Ninguém ficou ferido.
Imagens de uma câmera de uma segurança mostram o momento que o carro despenca e por pouco não atinge um homem que caminhava. Uma mulher também tinha acabado de passar pelo local e se assustou quando viu a cena. Um tempo depois, o proprietário do carro desce da rua, abalado com a situação. 
Polícia Militar detalhou que o carro teria desgovernado na rua porque o condutor esqueceu de puxar o freio de mão. A informação é de que o motorista teria ido buscar gasolina para colocar no veículo. 
Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul, houve apenas danos materiais e não havia ninguém no veículo. Um morador contou que, neste ponto da rua, costumam ficar alguns veículos estacionados e, naquela manhã, não havia nenhum. Em um outro vídeo, duas horas depois, é possível ver o automóvel sendo retirado por um guincho.

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