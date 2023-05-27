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Carro bate em poste, fica em chamas e deixa rodovia interditada na Serra

Colisão deixou parte da Rodovia Audifax Barcelos interditada até as 17h40 deste sábado (27); segundo a PM, o motorista ficou ferido e foi levado para o hospital
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

27 mai 2023 às 16:54

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 16:54

Um grave acidente chamou a atenção de quem passou pela Rodovia Audifax Barcelos, uma das mais importantes da Serra, na tarde deste sábado (27). Imagens feitas por leitores de A Gazeta mostram um carro em chamas e um poste pendurado na via, além de uma intensa fumaça no local. 
Polícia Militar informou que o caso aconteceu no bairro Serra Dourada I. No local, a equipe constatou que um carro colidiu contra um poste e em seguida pegou fogo. O condutor ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Jayme dos Santos Neves, também no município. 
O trânsito precisou ser interditado parcialmente, para que a concessionária de energia retirasse o poste da rodovia. Por volta das 17h, segundo a administração municipal, a interdição ocorria entre o trevo de Serra Dourada e o Terminal de Jacaraípe, em ambos os sentidos. O local foi totalmente liberado cerca de 40 minutos depois. 
Conforme apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, o veículo seguia no sentido Jacaraípe x Serra Sede quando o acidente aconteceu. Testemunhas afirmaram à reportagem que uma ambulância que passava no local parou e socorreu a vítima. 
Procurada, a EDP também destacou que equipes técnicas estiveram no local trabalhando no reparo do poste e da rede elétrica atingidos pelo veículo. Dois clientes ficaram com o fornecimento de energia interrompido até a finalização do serviço.

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