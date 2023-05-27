Carro bate em poste, fica em chamas e deixa rodovia interditada na Serra

Um grave acidente chamou a atenção de quem passou pela Rodovia Audifax Barcelos, uma das mais importantes da Serra, na tarde deste sábado (27). Imagens feitas por leitores de A Gazeta mostram um carro em chamas e um poste pendurado na via, além de uma intensa fumaça no local.

Polícia Militar informou que o caso aconteceu no bairro Serra Dourada I. No local, a equipe constatou que um carro colidiu contra um poste e em seguida pegou fogo. O condutor ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Jayme dos Santos Neves, também no município.

O trânsito precisou ser interditado parcialmente, para que a concessionária de energia retirasse o poste da rodovia. Por volta das 17h, segundo a administração municipal, a interdição ocorria entre o trevo de Serra Dourada e o Terminal de Jacaraípe, em ambos os sentidos. O local foi totalmente liberado cerca de 40 minutos depois.

Conforme apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, o veículo seguia no sentido Jacaraípe x Serra Sede quando o acidente aconteceu. Testemunhas afirmaram à reportagem que uma ambulância que passava no local parou e socorreu a vítima.