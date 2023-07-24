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Carro bate em poste e muro e quatro pessoas ficam feridas em Vila Velha

Acidente aconteceu no começo da madrugada deste domingo (23); moradores ouviram os gritos de desespero e pedidos de socorro das vítimas no veículo acidentado

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 17:49

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

24 jul 2023 às 17:49
Quatro jovens ficaram feridos após o veículo em que eles estavam bater em um poste e se chocar contra um muro no bairro Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, na madrugada de domingo (23). O acidente chamou a atenção de vizinhos, já que as vítimas ficaram desesperadas gritando por socorro.
Segundo uma testemunha, que preferiu não se identificar, a colisão aconteceu por volta de 0h30. "Estava chovendo muito e nós acordamos com um barulhão. Subiu uma fumaça e depois eles começaram a gritar por socorro", revelou.
O veículo bateu no poste e depois no muro de uma casa, sendo que parte da edificação chegou a cair. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada e "encontrou um carro danificado. Um homem, de 21 anos, e uma mulher, de 20, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para um hospital particular na Praia da Costa. Outro homem, de 22 anos, e outra mulher, de 20, foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (em Vitória)".
O condutor seria o jovem de 21 anos, que por apresentar uma lesão na boca, não teve condições de realizar o teste do bafômetro.
"A jovem desmaiava toda hora. Outro rapaz estava bem machucado nos olhos e nas pernas. O susto maior foi você estar do lado de dentro e não saber o que realmente aconteceu do lado de fora, e escutar o grito de desespero deles. Nós ficamos bastante preocupados", completou a testemunha.

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